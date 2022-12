Roberto Carlos: “A Neymar le digo que soy su tío y me gustaría que fuera al Real Madrid”

El exfutbolista brasileño del Real Madrid se refirió a las palabras del presidente del club, Florentino Pérez, en las que no quiso pronunciarse acerca de si ficharía al brasileño o a Kylian Mbappé.

Este lunes fue oficializado en la dirección técnica del Real Madrid Zinedine Zidane, fue ese el momento en el que el presidente del elenco merengue fue consultado sobre la posibilidad de fichar a alguno de los dos cracks; por eso Roberto Carlos dio su opinión al respecto.

"Si lo ha dicho el presidente... ¿Quién soy yo para decir algo? Elegiría a los dos. A Neymar siempre le digo que soy su tío, pero Mbappé es también un grandísimo jugador. Terminemos la temporada primero aquí y luego que decidan el míster y el presidente qué es mejor", dijo.

Preguntado sobre si Neymar querría vestir de blanco el que fuera lateral, que acudió a la 'VI Cena Pirata' que organiza Esteban Granero, indicó: "Cualquier jugador del mundo quiere jugar aquí. Vamos poco a poco".

Asimismo analizó la vuelta al banquillo del francés Zinedine Zidane en detrimento de Santiago Solari: "Ha vuelto porque ama al club, lo ha dicho él. Está encantado de volver y nosotros más felices que él, seguro".

"No me gusta comparar. Lo primero agradecer a Solari todo el trabajo que ha hecho, algunas cosas salen bien y otras no. Ahora hay que desearle mucha suerte a Zidane aunque desearle suerte a alguien que lo ha ganado todo es complicado. Que siga amando a este club y trabajando como ha hecho la última temporada que estuvo. Nosotros encantados", manifestó.

Por otro lado no se pronunció en relación a si él podría ser su segundo en un futuro: "Estoy muy bien con el Castilla, con Manolo Díaz. Vamos terceros en la liga. Hay que aprender mucho primero abajo para ir luego al primer equipo".