Ronald Koeman: "Barcelona no está en una situación para pensar en la Supercopa de España"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, afirmó este viernes que su equipo no puede pensar ahora mismo en la Supercopa de España que disputará la próxima semana, sino en recuperar el terreno perdido en la Liga de España, donde mañana visita al Granada.

"No estamos en una situación para pensar en la Supercopa cuando nos falta jugar mañana. Nuestra situación en la Liga de España nos obliga a hacer el máximo para ganar. No estamos en una situación en la que podamos perder más. Lo que venga después de mañana, ya veremos", señaló en rueda de prensa previa al encuentro contra el conjunto andaluz.

Los azulgranas buscarán en el Nuevo Estadio de Los Cármenes encadenar su tercera victoria en el torneo de la regularidad, y lo harán tras las buenas sensaciones que ofreció el equipo en San Mamés (2-3), pero Koeman advirtió que no pueden dar un nuevo paso atrás.

"El de Granada es otro partido y no podemos confiarnos por el resultado del otro día. Sabemos que, si no estamos a nuestro nivel, cualquier contrario nos puede complicar. Hay que ser humilde y hacer las cosas bien, con y sin balón", alertó.

La mejora del equipo ha llegado de la mano de la recuperación del olfato goleador de Leo Messi, del gran momento de forma de Pedri González y de la mejora de las prestaciones de jugadores como Frenkie de Jong o Ousmane Dembélé.

Preguntado por si cree que Pedri merece ir convocado con España para jugar la próxima Eurocopa, Koeman se mostró cauto: "No es mi decisión. Podemos decir muchas cosas positivas de la trayectoria de Pedri. Nadie esperaba que un chico de su edad jugara casi todos los partidos. Se lo merece. Los jóvenes siempre tienen altibajos y hay que ver cómo sigue su evolución, pero no tengo dudas que seguirá mejorando. Pero tiene que demostrar este nivel por más tiempo. No hay que ir rápido".

Sobre De Jong, el preparador neerlandés admitió que habló con su compatriota porque el equipo necesitaba de él "que llegara más al área contraria", cosa que está haciendo en los últimos partidos. "Necesitamos centrocampistas que marquen 8 o 10 goles por temporada", apostilló.

Koeman también se congratuló de la recuperación de Dembélé. "Ousmane ha tenido mucha mala suerte con las lesiones y así es complicado estar a su nivel. Ojalá que siga físicamente bien y a este nivel, está entrenando bien, alegre. Me gusta porque tiene otras cosas distintas a Griezmann, Trincao o Leo. Tiene uno contra uno y puede jugar en ambas bandas", comentó sobre el atacante francés.

El entrenador del Barcelona, que reconoció que tras la cesión de Carles Aleñá al Getafe el joven centrocampista del Barça B Ilaix Moriba podría ocupar su plaza en la convocatoria, aseguró que los futbolista con los que no cuenta, como Riqui Puig, ya saben que deben buscarse equipo en este mercado de invierno.

"Hay algunos jugadores que lo mejor es buscar una salida y tener minutos. Un joven no puede estar un año sin jugar. No es bueno para mejorar como jugador", consideró.

Koeman considera, además, que "para el futuro a corto plazo" es "importante" reforzar la plantilla durante las próximas semanas, ya que piensa que "algunas posiciones necesitan más competencia y efectividad".

"Pero entiendo la situación del club. Si no es posible, no es posible y esperaremos al año que viene", matizó el técnico a continuación.

Por último, analizó la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el verdugo del Atlético de Madrid, el Cornellà de Segunda B.

"No me sorprendió que eliminaran al Atlético. En la Copa suceden este tipo de cosas. Un equipo modesto tiene más motivación y es un toque para nosotros. Es una eliminatoria bonita, no tenemos que viajar y habrá que adaptarse a las circunstancias del campo, que es de césped artificial. Y podemos ver los informes del Barça B, que jugó hace poco contra ellos", concluyó.

