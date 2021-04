Ronald Koeman no se anda con 'rodeos': "Hay cosas más importantes que las amenazas de la UEFA"

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman explicó que "hay cosas más importantes que las amenazas de la UEFA", en concreto de su presidente Aleksander Ceferin, quien dijo que si el conjunto azulgrana y el Real Madrid siguen diciendo que pertenecen a la Superliga Europea entonces no podrán jugar la Liga de Campeones .

Empiezan las buenas noticias en el 'hospital' del Real Madrid: Eden Hazard y Luka Modric recuperados

Además, consideró que "estas posibles sanciones" no harán "cambiar mucho" temas como la renovación de Leo Messi o los fichajes de cara a la temporada que viene.

Por otro lado, preguntado por el bajón del equipo en la segunda parte ante el Getafe, Koeman fue contundente: "No fue un problema de actitud, fue más bien un problema táctico a la hora de tener el balón. No sé el motivo por el cual cambiamos a cuatro defensas para intentar jugar desde atrás, porque eso permitió que nos pudieran presionar mejor".

Y añadió que "con la entrada de Umtiti", el Barça volvió "a jugar con tres atrás". El central francés sustituyó a Óscar Mingueza, quien previamente recibió una gran bronca de Koeman por una subida al ataque que dejó desguarnecida la defensa.

Barcelona, 'manita' y a seguir en la lucha por el título de LaLiga: 5-2 al Getafe, este jueves

El técnico holandés, que dijo "contar con la confianza de Laporta", volvió a insistir en que se ve "entrenando al Barça la próxima temporada".

Publicidad

Respecto al encuentro ante el Villarreal de mañana domingo, Koeman consideró que el conjunto de Unai Emery "juega muy bien al fútbol, tiene gente arriba de mucha calidad y además en Europa está demostrando muchas cosas".

Y no cree que el partido de semifinales de Liga Europa League que deben disputar el próximo jueves ante el Arsenal pueda influir en el encuentro ante el Barcelona: "Tendrán suficiente tiempo para preparar el partido de Europa League y se tomarán en serio nuestro encuentro porque están luchando en Liga para clasificarse por Europa".

Lionel Messi no se quiere quedar sin el 'pichichi': puso el 3-1 y firmó su doblete frente al Getafe

Koeman opina que el del Villarreal "no será el partido fuera de casa más difícil de los que quedan porque cada uno tiene su dificultad y todos los equipos se juegan algo".

Sobre Ousmane Dembélé, que regresa a una convocatoria tras ser baja ante el Getafe por molestias en el pubis, dijo que "todos los jugadores convocados tienen opciones de jugar desde el principio del partido".

Menos claro fue con los lesionados de larga duración Ansu Fati y Phillipe Coutinho: "No puedo contestar sobre si tienen opciones de poder jugar un partido en lo que queda de campeonato".

Publicidad

⚽ Estos son los partidos de hoy en las diferentes ligas y torneos de fútbol en el mundo.