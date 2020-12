Ronald Koeman se mostró molesto: “Los comentarios desde el club no nos ayudan y no dan tranquilidad”

El entrenador del FC Barcelona , Ronald Koeman , sentenció en la rueda de prensa previa al partido ante el Cádiz que "algunos comentarios desde dentro del club no nos ayudan" después de que el presidente de la Comisión Gestora, Carles Tusquets, dijera que desde el punto de vista económico él habría vendido a Leo Messi en verano.

Liga de España: regresan Lionel Messi y Philippe Coutinho en Barcelona para enfrentar al Cádiz

"Es su opinión personal, y la respeto como cualquier opinión, pero Messi tiene un año más de contrato y es él quien debe elegir su futuro", añadió en este sentido.

El técnico holandés explicó que "los comentarios de fuera" no le interesan, sino "los de dentro del club, que no nos ayudan para tener la tranquilidad para ganar los partidos". "No podemos controlar los de fuera, pero los de dentro es diferente", insistió.

Preguntado por el posible retorno de Neymar al Barça, Koeman dijo que el Barça siempre tiene que intentar tener los mejores jugadores. "Como entrenador, como jugador y como culer quieres tener los mejores jugadores del mundo y si acaban todos en el equipo mejor todavía", indicó.

Y respecto al posible fichaje de un central como Éric García (Manchester City) en el próximo mercado invierno el entrenador del Barcelona opinó que "aún es temprano para hablar sobre ello".

Sobre todo porque "ahora vamos a recuperar a Ronald Araújo y Samuel Umtiti está muy cerca, jugó 60 minutos esta semana en un partido de entrenamiento con el Barça B y no ha tenido nada de molestias".

Por eso Koeman cree que "hay que esperar a enero" y entonces "analizar la situación del equipo". "Además, vendrá un presidente nuevo y se deberá hablar con él teniendo en cuenta la situación económica del club", recordó.

De momento, al técnico holandés no le preocupa quién pueda ganar las elecciones a la presidencia del Barça que se celebrarán el 24 de enero: "Hasta que no sepa quién es el vencedor y pueda hablar con él no pensaré en ello".

Tan solo una pregunta de la rueda de prensa fue dirigida al partido de mañana sábado ante el Cádiz, un rival que Koeman consideró como "muy complicado y que está haciendo buenos resultados, aunque parece que le cuesta ganar en casa". Por eso explicó que su equipo tendrá que "mostrar el mejor nivel para ganarles".

También se refirió al papel protagonista y goleador de Martin Braithwaite en los últimos partidos: "un nueve como Braithwaite te alarga el campo y te da profundidad y esto lo pueden aprovechar los jugadores que vienen por detrás. Además está teniendo efectividad de cara a portería".