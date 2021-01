Ronald Koeman tras la victoria 2-3 sobre Athletic: “seguir esta línea de intensidad y concentración"

Ronald Koeman , entrenador del FC Barcelona , se mostró "muy satisfecho" del triunfo logrado en San Mamés frente al Athletic Club (2-3), que le coloca a siete puntos del liderato que ocupa el Atlético de Madrid, y subrayó que "siempre hay liga " para su equipo porque "la temporada es muy larga".

"Puede haber lesiones y altibajos en una temporada y a un equipo que va muy bien le puede costar. Todos los partidos se pueden perder. Hay mucha competencia. Los equipos grandes tienen un calendario muy apretado y es dificilísimo mantener un nivel alto toda la temporada", señaló.

Koeman destacó que el Barça hizo "un gran partido" después del 1-0 marcado por Iñaki Williams en el que echó en falta "más organización defensiva" al perder el balón.

"Después del 1-0 dominamos el partido y siempre pudimos buscar el hombre libre con Leo (Messi) en medio campo y profundidad de Griezmann y Dembele. Marcamos goles de mucha calidad y con un poco más de suerte pudimos abultar más el resultado", dijo.

El entrenador neerlandés añadió que "la diferencia con el Athletic" la marcaron con la superioridad en el centro del campo que le proporcionaron De Jong, Busquets, Messi y Pedri. "Ahí siempre tuvimos uno más y ellos llevaron el control del partido, creando peligro con asistencias y goles", destacó.

"Pedri es uno de ellos. Ya hemos hablado suficiente de él. No es una sorpresa que esté a un nivel muy grande. Y de Messi no me ha sorprendido su calidad, lleva muchos años de alto nivel. Sus goles y efectividad ahora quizás son más que al principio. Se siente cómodo y con muchas ganas", recalcó.

Koeman, por último, abundó en que necesita "seguir esta línea de intensidad y concentración". "El equipo trabaja bien desde hace tiempo, serio y con mucha intensidad, y creo que hemos merecido más puntos. Hoy hemos tenido efectividad y está muy bien porque así aumentamos también nuestra confianza", concluyó.