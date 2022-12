Ronaldo, el 'Fenómeno' que revoluciona al Real Valladolid desde los despachos

A comienzos de septiembre, el campeón del mundo brasileño compró el club, recién ascendido a la primera división del fútbol español, por 28 millones de euros.

"Es algo que no se ha vivido aquí". En Valladolid, los aficionados sueñan con un gran futuro para su equipo de fútbol, que este sábado se enfrenta al Real Madrid y está en ebullición desde que lo comprara Ronaldo, leyenda brasileña.

"Antes había gente que no situaba en el mapa a Valladolid (...) y ahora nos sitúa en el mapa cualquiera, no sólo de España, hablo a nivel mundial", dice entusiasmada Rocío Arenas, presidenta de la peña "Piratas del Pucela".

"Valladolid tiene varias cosas: es una ciudad cercana a Madrid, es un club con mucho potencial de crecimiento, es una institución muy arraigada en su zona", enumera David Espinar, brazo derecho del brasileño.

En un bar pintado de violeta, el color del club, Rocío Arenas sueña con derrotar al Real Madrid, donde Ronaldo jugó cinco años. Máxime cuando los merengues tienen muchos adeptos en Valladolid, una ciudad acostumbrada a ver su equipo ir y venir entre la primera y la segunda división del fútbol español.

Como otro aficionado más

Prueba de la efervescencia reinante es que en la tienda oficial del club, en pleno centro de la ciudad, puede verse la camiseta con el nombre de Ronaldo y su emblemático número 9.

"Desde que se ha sabido la compra no hay ni un día que alguien no me haya preguntado por Ronaldo", apunta José Antonio Pérez, presidente de la federación de peñas del club.

Apenas llegado a la presidencia, el brasileño organizó una comida con él y otros presidentes de peñas. Cuenta José Antonio que "preguntaba todo el rato: cómo hacéis esto, cómo organizáis los viajes (...) como que fuera otro peñista más".

"El día de la cena aparcaron el coche en la misma puerta del restaurante y en recorrer 10, 15 metros, no sé si tardó un cuarto de hora, porque vamos, la gente en cuanto lo ve, a hacerse fotos, a pararle", añade Mario Puertas, otro de los invitados.

"Es algo que no se ha vivido aquí", dice este operario de 37 años. Incluso los logros del Real Valladolid en la Copa del Rey o sus participaciones en la Copa de la UEFA "no tienen nada que ver", según él.

Prudencia

En cuanto a su proyecto, Ronaldo ha precisado pocas cosas de momento, más allá de la apertura de oficinas en Madrid, donde por cierto sigue viviendo, a fin de encontrar patrocinadores. Igualmente quiere desarrollar la cantera de jóvenes jugadores.

Una prudencia que hay que tomarse bien, según Alberto Bustos, concejal de deportes en el ayuntamiento vallisoletano.

"A mí me daría más vértigo alguien que llegara y la primera semana hubiera lanzado 10 proyectos, enormes, grandísimos, carísimos... cuidado con eso", dice el concejal.

El director deportivo, Miguel Ángel Gómez, alaba por otro lado la relación de Ronaldo "con clubes muy importantes", lo cual "puede acercarnos a jugadores a los que no tenemos acceso", del Real Madrid o del Inter de Milán por ejemplo.

Y aunque el "Fenómeno" habla de darle al Valladolid prestigio nacional e incluso internacional, el único objetivo deportivo oficial para este año es evitar volver a segunda división, siguiendo con la misma línea prudente.

Una tarea que de momento va bien, ya que después de diez jornadas, el Real Valladolid va 6º en la clasificación de la primera división, donde compiten 20 clubes.

Desde que se retiró como jugador en 2011, Ronaldo, de 42 años, tiene a sus espaldas no pocos proyectos empresariales: academias de fútbol en Brasil, Hong Kong y Estados Unidos, empresas de márketing deportivo...

Previamente ya probó la experiencia de entrar como accionista minoritario en el club estadounidense Fort Lauderdale Strikers, que se disolvió en 2016.

Un revés que, según David Espinar, le sirvió para madurar sus ideas. "Lo primero que aprendió es que para poder hacer las cosas que tú quieres tienes que ser socio mayoritario", comentó a AFP.