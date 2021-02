Ronaldo Koeman no está confiado, pero sí esperanzado: "No veo a Lionel Messi con otra camiseta"

Ronaldo Koeman , al igual que los aficionados y las directivas del Barcelona , está esperanzado en que Lionel Messi continúe en el equipo la próxima temporada.

"No es que esté confiado en que se queda, pero sí esperanzado, porque es todavía un gran jugador y está ganando partidos para el equipo. Todavía no veo a Leo Messi con otra camiseta que no sea la del Barcelona", le dijo Koeman al sitio web 'The Athletic'.

La atención está en Italia: los partidazos que disputarán esta semana los colombianos en Europa

Además, se refirió al burofax que le envió Messi al club e indicó que el rosarino "finalmente, poco a poco aceptó la situación".

Por último, el DT holandés del cuadro catalán se refirió a las conversaciones que sostuvo con el astro argentino.

Avisan al Liverpool: peligra partido contra Leipzig por la Champions, tras nuevas restricciones

Publicidad

"Hablé con Messi en su casa antes de que comenzáramos la temporada. Hice planes con él y se mostró realmente entusiasta", concluyó.

Cabe recordar que hace unos días el diario 'El Mundo' publicó el contrato de Messi con el Barcelona y esto ha generado una gran polémica no solo en España, sino también en el mundo.