Ronaldo le apuesta a los jóvenes: "Si el Madrid tiene que hacer una inversión que compre a Mbappé"

Ronaldo Nazario, exfutbolista internacional brasileño y presidente del Real Valladolid, declaró este sábado que si el Real Madrid "tuviera que hacer una inversión grande de futuro" por un futbolista debería hacerla antes por Kylian Mbappé que por Neymar Júnior en base a la edad.

"Ahora mismo no es que uno sea mejor que otro, pero si el Real Madrid tiene que hacer una inversión grande tiene que hacerla pensando en el futuro. Neymar tiene 28 años y Mbappé 22. Como inversión se supone que sería más lógico traer al más joven", dijo el exfutbolista brasileño.

Para Ronaldo, su compatriota Neymar, que jugará la final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, "necesita ganar la competición para redondear su temporada".

"Ha jugado muy bien los últimos partidos, sobre todo en esta fase final en Portugal. Ha generado muchas situaciones de gol, pero le ha faltado tranquilidad para concluir jugadas. Con suerte y tranquilidad puede reencontrarse con el gol en la final", señaló el exjugador del Real Madrid.

Ronaldo, en una conferencia de prensa virtual organizada por el Banco Santander, opinó que este "formato de final deja muchas sorpresas, como pasa a veces en los Mundiales".

"Los que están en la final se lo merecen, va a ser tremenda", finalizó.