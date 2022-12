Ronaldo y el descenso de su Valladolid: "La afición no debería enfadarse por mi vida privada"

Este lunes Ronaldo Nazário , actual presidente del Valladolid , compadeció ante la prensa luego de haberse consumado el descenso de los 'pucela' a la Segunda División del fútbol español.

De una vez se trazó el objetivo el cual desea que se cumpla al final de la temporada. "Deseo que el club regrese a Primera división y que lo haga, además, a través de las dos plazas que dan acceso directo a la categoría",

Y agregó, "Ahora ya empieza un nuevo proyecto y vamos a trabajar para hacer que el equipo ascienda. Y lo hacemos con ganas y motivación, para lograrlo cuanto antes, porque creo que este club tiene que estar en Primera peleando por objetivos más altos que la permanencia"

A pesar de "no haber logrado la permanencia en Primera es un fallo brutal", Ronaldo no abandonará el 'barco', "Un mensaje claro: me voy a ir cuando esté el legado hecho, cuando este Club se consolide en Primera, cuando tengamos la ciudad deportiva hecha y el Estadio en propiedad".

Por otro lado si bien entiende como los ánimos se manejan en este deporte, se refirió a la hinchada del Valladolid que lo ha criticado en los últimos días por unos aspectos fuera del entorno futbolístico, "Esto es fútbol. Cuando ganas, todo va bien, pero cuando pierdes, lógicamente no te van a mandar flores. La afición no debería enfadarse por mi vida privada".