Salió a la luz lo que dijeron en el VAR, tras la polémica victoria del Real Madrid sobre Almería

Los sonidos publicados del Real Madrid -Almería en las televisiones con derechos de LaLiga muestran las indicaciones de Alejandro Hernández Hernández desde el VAR al árbitro de campo, Francisco Hernández Maeso, en tres acciones: la mano del penalti de Kaiky, una falta a Jude Bellingham en el 1-3 anulado al Almería y el gol de Vinícius Junior, que aseguran es con el hombro.

"Te pongo high behind para que la veas en contexto y la separación entre jugadores", indicó Hernández Hernández desde el VAR en la acción del primer gol del Real Madrid de penalti. "Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta", respondió Hernández Maeso.

Posteriormente, en el tanto anulado a Sergio Arribas en una jugada que se inicia con un Jude Bellingham cayendo al césped tras recibir un golpe en el rostro , el VAR mostró la jugada desde el inicio al árbitro del comité extremeño.

"Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol", indicaron desde el VAR. "Pónmela en dinámica. Efectivamente es el inicio de la acción y voy a pitar falta a favor del Real Madrid con amarilla al 6 del Almería", respondió el árbitro principal tras revisar la segunda acción del partido en la pantalla ubicada entre los dos banquillos en el Santiago Bernabéu.

Por último, volvió a ser llamado Hernández Maeso en el tanto del empate a dos, marcado por Vinícius Junior y en el que reclamó falta en ataque y mano del brasileño el Almería.

"Te voy a recomendar un on field review para que valores la no mano, la posible no mano", apuntó Hernández Hernández. "Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho", añadió.

"Perfecto. Lánzamelo. Pónme el punto de contacto. Para mí, falta en ataque, no hay", respondió Hernández Maeso en la conversación con el VAR. "Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro. Párala en el punto de contacto para que se vea, por favor. Perfecto, le da con el hombro y es gol válido, ¿de acuerdo?. Voy a señalar gol, no hay falta", aseguró el colegiado del encuentro.