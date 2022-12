Samuel Umtiti: "En un club como el Barça, uno solo puede progresar"

El defensa francés se refirió este lunes a su situación contractual con el club catalán y reconoció que en el tramo final de la temporada tuvo un bajo rendimiento.

El internacional francés del Barcelona Samuel Umtiti consideró que en el club azulgrana "solo se puede progresar" ya que destaca en "las grandes competiciones", un motivo por el que el central espera seguir la próxima campaña.

"Estoy en un club que me permitió jugar y cumplir mis sueños. Tengo contrato (hasta 2021), así que para que me vaya me tienen que echar o tomo yo la decisión de irme", dijo sobre su futuro en una entrevista publicada este lunes por el rotativo ‘L'Équipe’.

A pesar de las molestias físicas que le lastraron a mitad de la temporada y de las dudas sobre las negociaciones para renovar su contrato, el jugador de 24 años quiso dejar claro que ya le dijo a la directiva lo que "desea".

Umtiti insistió en que mejoró su juego en sus dos campañas con el Barça y confesó haber adquirido una regularidad de "alto nivel".

Añadió que enfrentarse a "los mejores delanteros" y jugar con grandes futbolistas que le aconsejan "a diario" también le permite progresar.

El defensa, que forma parte de la lista de los convocados para el Mundial de Rusia, que comenzará el próximo 14 de junio, reconoció que su estado físico le jugó una mala pasada en los últimos amistosos con el equipo nacional frente a Colombia (2-3) y a Rusia (3-1).

"No estuve en mi mejor forma y lo noté. No me ayudó, pero hay momentos en los que uno no tiene un buen rendimiento. Lo reconozco, pero me fijé unos objetivos, como el de seguir trabajando para volver fuerte en la Copa del Mundo", explicó.

Pese a haber sentido molestias en la rodilla izquierda, lo que le costó ser apartado de la titularidad en el Barça a finales de la temporada liguera, Umtiti desveló sentirse mejor tras haber sido tratado para fortalecer sus cuádriceps.

