Santi Cazorla: "Me levantaré por mis compañeros de equipo y por toda la familia"

El jugador del Villarreal español colgó en su cuenta particular en diferentes redes sociales que se siente culpable tras fallar el penalti en los minutos finales del partido ante el Betis, que pudo haber significado el empate.

El 'submarino amarillo' no pasa por su mejor momento en la Liga de España. Los malos resultados han acompañado al equipo donde juega el colombiano, Carlos Bacca y tienen serias posibilidades de descender la siguiente temporada.

Publicidad

Vea también: Adolfo ‘El Tren’ Valencia: “Veo a un Santa Fe frío, sin ganas, algo debe pasar internamente"

A la conclusión del partido el exjugador del Arsenal fue captado en vídeo llorando desconsoladamente en los pasillos del Benito Villamarín, mientras su entrenador Javi Calleja intentaba animarle.

"El sentimiento de culpa que tengo no me lo quita nadie, pero me levantaré por mis compañeros y toda la familia", escribió el jugador asturiano.

El centrocampista añade en su comentario que al Villarreal le quedan siete finales para tratar de conseguir la permanencia y que "juntos es la única manera de conseguirlo".