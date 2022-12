Santiago Arias sigue sin conseguir la titular: sería suplente con Atlético de Madrid, frente al Betis

El lateral colombiano no apareció en el once titular que ensayó el técnico Diego Simeone, quien, si puso a Kieran Trippier por la lateral derecha. El inglés continúa ganándole la pulsada inicial al exPSV. El encuentro será el próximo domingo, a las 10:00 a.m., (hora colombiana).

El centrocampista mexicano Héctor Herrera podría regresar al once inicial del Atlético de Madrid de cara al encuentro del próximo domingo contra el Betis en el Benito Villamarín, en el que ocuparía la posición del lesionado Koke Resurrección.

Herrera, que había encadenado cinco titularidades seguidas pero perdió su puesto en el once los últimos dos encuentros, sería la gran novedad del once del conjunto rojiblanco según lo ensayado por el Atlético en el entrenamiento de este miércoles, esta vez como interior derecho en el lugar de Koke, que sufrió una lesión muscular en el partido contra Osasuna.

Sin Koke, Víctor Machín 'Vitolo' y Diego Costa, los tres lesionados del conjunto rojiblanco, la otra novedad de esa posible formación inicial para el domingo sería el retorno del brasileño Renan Lodi al lateral izquierdo, una vez superada la contusión que no le permitió jugar ante el Osasuna.

De esta manera, la defensa sería la formada por el inglés Kieran Trippier, el uruguayo José María Giménez, el brasileño Felipe Monteiro y Lodi; en el centro del campo estarían Herrera, Saúl Ñíguez, el ghanés Thomas Partey y el francés Thomas Lemar; y en el ataque formarían el portugués Joao Félix con Álvaro Morata.

Con esa formación ensayó el entrenador argentino del Atlético, Diego Pablo Simeone, que tuvo en el entrenamiento al montenegrino Stefan Savic trabajando con normalidad después de estar doce encuentros de baja, en una sesión con un buen número de canteranos rojiblancos.