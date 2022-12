Santiago Solari se fue satisfecho con el clásico: "Ha sido un partido precioso"

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, aseguró irse conforme este miércoles tras empatar 1-1 en el campo del Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

"Siempre queremos ganar, hemos tenido ocasiones para convertir un segundo gol, no digo que para ganar, nos vamos satisfechos por lo que hicimos", aseguró Solari en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"El fútbol tiene muchas alternativas y estar acertado de cara a gol es una de ellas. Este resultado es una confirmación que el equipo trabaja muy en serio", afirmó el técnico 'merengue', que cree que todo está aún por decidir en la eliminatoria.

"Es un resultado abierto. Hay muchísima calidad en el terreno de juego, pueden pasar muchas cosas en muy poco tiempo", aseguró, de cara a la vuelta.

"Me quedo con que el partido ha sido precioso, muy bonito de fútbol, con muchísima calidad sobre el terreno, muy vistoso, con alternancia, creo que bonito para ver, no solo para nosotros que estamos trabajando pero para los aficionados", afirmó.

Solari no dudó en elogiar al joven brasileño Vinicius, que jugó su primer clásico como titular.

"No me sorprende su manera de jugar. Cuando un chico de 19 anos juega y se desenvuelve de esta manera, es sorprendente en general porque no sucede a menudo", explicó Solari.

"Así que tiene muchísimo merito él, y tienen muchísimo mérito sus compañeros que le han acogido, le aconsejan, le sustentan y le dan sustancia en el partido para que él pueda brillar", añadió el técnico blanco.

Merengues y culés jugarán el partido de vuelta de la semifinal el próximo 27 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.

