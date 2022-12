Barcelona terminó una temporada amarga, donde no consiguió ganar la Liga de España y no tuvo una buena presentación de la Champions League . Sin embargo, los azulgranas se quedaron con la Copa del Rey y no se fueron en blanco en títulos.

A pesar de esto, parece que en el club no están muy contentos con Ronald Koeman , técnico que llegó a reemplazar a Quique Setién, a mitad de campaña.

El diario 'Mundo Deportivo' afirmó que el presidente del cuadro catalán le habría pedido 15 días al neerlandés para tomar una decisión. La clave pasaría por la confirmación de un nuevo entrenador en el banquillo del 'Barça'.

"Joan Laporta le pidió 15 días para rematar negociaciones ya abiertas con otros entrenadores. Sólo en el caso de que estas negociaciones no acaben en acuerdo, Koeman seguiría como entrenador culé", informó el medio citado.

Por el momento, el exjugador de los 'blaugranas' y actual timonel, tomará unas vacaciones sin saber cuál será su futuro a corto plazo. Cabe recordar, que a Koeman le queda un año de contrato con los 'culé'.