Se acabó la incertidumbre: Jeison Murillo seguirá en Celta de Vigo

Fin de la novela: Jeison Murillo seguirá una temporada más con el Celta de Vigo. Después de muchas idas y venidas, el defensor colombiano continuará en el equipo en el que militó en la última mitad de la temporada pasada, cedido desde la Sampdoria.

Murillo estuvo apunto de regresar al Valencia, pero a pesar de tener todo acordado entre las partes, el fichaje no se concretó porque el dueño del equipo, Peter Lim, no dio el visto bueno. En consecuencia, el zaguero vallecaucano buscó otras opciones y ahí apareció la del Celta, al que llega nuevamente en préstamo por un año, con opción de compra, cuyo valor no fue revelado por ninguno de los dos clubes, pero que se especula estaría en 7 millones de euros.

"Jeison Murillo fue un poderoso chorro de energía, optimismo y liderazgo. Se convirtió en un baluarte de la defensa celeste y en una pieza muy querida en el vestuario", dijo el club en un comunicado oficial.

El colombiano disputó 18 encuentros en el Celta entre enero y agosto del presente año, anotando un gol. Murillo se ganó el cariño de los aficionado por sus buenas presentaciones y por eso, su continuidad es celebrada por gran parte de los aficionados.