¿Se da un anhelado regreso? Andrés Iniesta y su respuesta a si volverá al Barcelona

En el Barcelona han empezado a mejorar en las contrataciones, se han dado algunos regresos y en las últimas horas Andrés Iniesta habló de la posibilidad de vestirse nuevamente de culé.

“Me encantaría volver al Barca. Alrededor de esas circunstancias hay muchas variables que se pueden dar o no. Es difícil saber qué pasará en el futuro”, afirmó el volante español a Gerard Romero.

Por la misma línea, Iniesta explicó que “el Barca es mi casa y no podría estar mejor que allí. A día de hoy me gusta pensar mucho en jugar. Eso es lo que más me fascina a día de hoy. Muchas veces se me pasa por la cabeza que me gustaría sacarme el título de entrenador o prepararme para ser director deportivo. Me gustaría estar vinculado al fútbol, eso sí”

Cabe recordar que en la reciente temporada regresaron Xavi, quien es el actual técnico, y jugadores como Adama Traoré y Dani Alves.