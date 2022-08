Se queda o se va: Real Madrid espera por la decisión de Marco Asensio

Real Madrid no ha recibido, a falta de dos días para que se cierre el mercado, ninguna propuesta formal por Marco Asensio y está a la espera de que el jugador comunique sus intenciones para la presente campaña, tras barajar firmemente la opción de abandonar el club.

Carlo Ancelotti mantiene su comportamiento con Asensio hasta que no se cierre el mercado de verano el 1 de septiembre. El jugador no tuvo minutos en el RCDE Stadium ni en la recta final del partido cuando el Espanyol empataba el encuentro y el técnico decidió dar entrada al brasileño Rodrygo Goes, por delante en la carrera por minutos con el delantero español.

Publicidad

Sin embargo, 'Carletto', que conoce de primera mano por su jugador su situación, asegura que cuenta con Asensio si decide quedarse. "Si se queda, va a ser un jugador importante de nuestra plantilla; si se va tenemos que escucharlo. Si hay una buena opción para él y para el club se puede evaluar", fueron sus últimas declaraciones sobre la situación del internacional español.

Las opciones se van cerrando para Asensio. Su deseo, según reconocen a 'Efe' fuentes del club, era buscar una salida al fútbol inglés. Su representante, Jorge Mendes, busca una oferta que sea del interés del futbolista tras complicarse la opción del Arsenal, que preguntó por él antes de iniciarse el verano, y Manchester United, que está a un paso de abonar 100 millones de euros al Ajax por el extremo brasileño Antony.

La vía italiana también es una opción, aunque la propuesta económica podría no llegar al mínimo que exija el Real Madrid por un jugador al que le resta un año de contrato y al que no pondría problemas para salir, pero no a cualquier precio.

Publicidad

Marco Asensio regresará a los entrenamientos con el Real Madrid en la sesión vespertina de este martes 30 de agosto, pendiente de los últimos movimientos del mercado y de una situación a la que le restan horas para quedar desbloqueada.

Con solo 7 minutos disputados esta temporada, en Balaídos, sus opciones de ser llamado por Luis Enrique Martínez, seleccionador español, y de jugar el Mundial 2022 se han ido rebajando.