“Ser Lionel Messi es difícil, eres conocidísimo, no puedes salir a la calle, con pocos amigos"

Siempre Lionel Messi y sus procederes en el camerino de Barcelona son centro de atención, causan curiosidad y más en momentos en los que los resultados no son los mejores, tal y como sucedió cuando Quique Setién fue el entrenador recientemente.

Sonrisas: eso produjo en directivo portugués una pregunta sobre el fichaje de Barcelona

Y en las últimas horas el que habló fue uno de los asistentes de Setién. Así se conocieron algunos detalles contados por Eder Sarabia, quien habló con el diario 'El País'.

Acá las declaraciones más relevantes de Sarabia:

"Nosotros no fuimos capaces de tocar las teclas para sacar lo mejor de él. La química no fue la deseada con Messi. No encontramos al mejor Messi en el estado anímico. Él debe estar más limpio para desarrollar su fútbol".

"Al principio tuve buenísimas conversaciones futbolísticas con Messi, después ya no tanto. Es un ganador, solo hay que hablarle de fútbol, darle dos o tres mensajes para ganar. Lo demás lo tiene”.

“Ser Messi es dificilísimo. Eres el mejor jugador de todos los tiempos. Eres conocidísimo. No puedes salir a la calle. Te cierras en tu grupo de amigos y familiares. No tienes otro tipo de relaciones, ni puedes contrastar opiniones con otros. Todo eso produce un cansancio y desgaste mental".

