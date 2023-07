Sergiño Dest se tiene confianza: “Me veo quedándome en el Barcelona, siento que puedo demostrar”

Sergiño Dest aseguró este viernes que, tras su año de cesión en el Milán, hará todo lo posible para convencer a Xavi Hernández y para que el Barcelona le reserve un hueco en su plantilla.

"Sí, me veo quedándome (en el Barcelona). Obviamente tengo que demostrar mi valor durante la pretemporada", dijo el lateral derecho en una rueda de prensa virtual sobre la gira por Estados Unidos del Barcelona bajo el nombre Soccer Champions Tour.

"Depende de mí. Siento que puedo demostrarlo y que lo demostraré. Mi postura es quedarme aquí y tener una temporada realmente buena con el Barcelona", agregó el internacional estadounidense.

Dest, que no dejó huella en el Milán y cuya continuidad en el Barcelona no está clara, apuntó que su rendimiento en la gira por EE.UU. será clave para su futuro en el club azulgrana.

Publicidad

"Como dijo el entrenador, todo el mundo empieza de cero en cada temporada. Siento que, por lo que pasó conmigo la última temporada, empiezo un poco por detrás (...). Intentaré dar mi mejor versión al equipo y ayudar al equipo a ganar", explicó.

"No quiero dar demasiada información sobre lo que hablé con el entrenador, pero, en definitiva, me dijo: 'Vale, te daré la oportunidad de que demuestres tu valor' (...). También me dijo: 'Creo que tienes aptitudes pero depende de ti, tienes que mostrarme'. Y yo estoy de acuerdo completamente. Tengo algunas aptitudes que pueden ser buenas para el equipo pero tengo que mostrarlas y ser consistente", añadió.

El Barcelona volverá un verano más a tierras estadounidenses para disputar cuatro amistosos: el 22 de julio contra el Juventus en el Levi's Stadium de Santa Clara (California, EE.UU.), el 26 de julio ante el Arsenal en el SoFI Stadium de Inglewood (California, EE.UU.), el 29 de julio frente al Madrid en el AT&T Stadium de Arlington (Texas, EE.UU.) y el 1 de agosto contra el Milan en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EE.UU.).

Publicidad

El plato fuerte de esta gira será el Clásico ante el Madrid en el que el equipo culé buscará una nueva victoria tras su triunfo del año pasado por 1-0 en Las Vegas (EE.UU.).

"Siempre hay magia en el Clásico. Nunca sabes lo que va a pasar pero siempre es una sorpresa para todos los fans. Creo que es el mejor partido en el fútbol", dijo Dest, quien destacó la "especial" oportunidad para los seguidores de EE.UU. de ver de cerca un duelo así.

"Intentaremos entretener a todos y ganar el partido, por supuesto", afirmó.