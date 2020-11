Sergio Ramos le da la mejor solución si no sabe por quién votar al premio 'The Best'

Sergio Ramos , capitán del Real Madrid y de la selección española, recibido con humor su inclusión en la lista de aspirantes a mejor jugador del año de los premios 'The Best' que organiza la FIFA .

El hijo de Falcao García se gana piropos en Instagram: "hermoso", "bello" e "igualito a la mamá"

"You know who to vote.. (ya sabéis a quién votar)", publicó en sus redes sociales el defensa andaluz, que añadió un emoticono con un guiño de ojo.

Ramos, considerado uno de los mejores defensas de los últimos tiempos y que este año, además de ganar la Supercopa de España y LaLiga Santander con el Real Madrid se convirtió en el zaguero más goleador de todos los tiempos de la competición doméstica, se encuentra recuperándose de la lesión que sufrió en Sevilla en el partido ante Alemania.

Toni Kroos: "Nunca me había sentido tan impotente como en el 6-0 contra España"

No pudo jugar el último encuentro de liga frente al Villarreal ni jugará en el de esta noche en Milán ante el Inter en Champions League.

Publicidad