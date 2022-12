Sergio Ramos: "Perdimos una opción buena de ser líderes y empezar a marcar la diferencia"

El zaguero central del Real Madrid aseveró que "de cara a la porteria el equipo no ha estado acertado y que es una sensación agridulce no haber podido ganar en casa contra el Betis".

Sergio Ramos, afirmó este sábado, después de empatar 0-0 ante el Betis, que su equipo perdió una oportunidad de acabar la jornada en la primera posición para empezar a "marcar la diferencia" respecto al resto de equipo.

"Sabíamos que era una oportunidad muy buena para ponernos líderes después de los resultados. Hemos luchado, pero de cara a gol no hemos estado acertados. La actitud y el trabajo defensivo ha sido muy bueno. Quiero destacar el trabajo del Betis, que ha querido el balón y jugar al fútbol. No es fácil, sabor agridulce. Lo que sea sumar es bueno, pero perdemos una opción buena de ser líderes y empezar a marcar la diferencia", dijo.

En declaraciones a Movistar LaLiga, añadió que el Real Madrid salió al terreno de juego con mucha "intensidad" desde el primer minutos aunque reconoció que no se puede competir al mismo ritmo durante los 90 minutos.

Publicidad

Lluvia de elogios para Santiago Arias: “Inteligente, no desaprovechó y le cambió la cara al Atlético"

"En fases del partido hemos dado un paso atrás y después ha habido una jugada determinada del VAR (una mano de un jugador del Betis en la segunda parte), del que no vamos a hablar más. La he visto bien, me pilló arriba, pero el árbitro no lo ha visto", apuntó.

Respecto a la derrota del Barcelona ante el Levante, indicó que la Liga está cada vez más igualada y recordó que cada día "es más difícil" ganar a cualquier rival.

"Hoy el Levante ha ganado al Barcelona y no se pude uno confiar en cualquier partido. Somos afortunados por jugar aquí y cualquier mínimo error te puede costar mucho", concluyó.