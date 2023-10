Sergio Ramos y Antonio Antonio Rüdiger tuvieron un 'encontronazo', en Sevilla vs. Real Madrid

Caliente se vivió el partido entre el Sevilla contra el Real Madrid, por la jornada 10 de la Liga de España. El compromiso entre los conjuntos españoles estuvo marcado por un hecho entre un Sergio Ramos y Antonio Rüdiger, lo cual implicó que fueran separados por sus compañeros de equipo.

El hecho entre los dos futbolistas sucedió cuando ya estaba finalizando el primer tiempo del partido entre el Sevilla y Real Madrid, cuando Sergio Ramos, actual defensor del cuadro 'sevillista' y exdeportista del conjunto 'merengue', le reclamó airadamente a Antonio Rüdiger, quien no dudó en sujetar al español por los hombros. Acto seguido, Ramos le contestó tomándole los cachetes al alemán; ahí entró Vinícius Júnior para separarlos.

Después de eso, el enfrentamiento no paso a mayores y fue solo fue un momento caliente dentro del campo de juego.

Y es que en la previa, el partido ya prometía mucha acción entre las dos escuadras, pues el Real Madrid llegaba al partido con la firme intención de sumar para seguir en el liderato del fútbol español, mientras que el Sevilla llegaba urgido con la necesidad de llevarse un marcador que lo acercara una mejor posición en la tabla de posiciones, pues el conjunto de Diego Alonso aún no termina de convencer a sus hinchas y se encuentra en la casilla 13, con 9 puntos.

Sergio Ramos y Carlo Ancelotti

No obstante, a pesar de la situación que sucedió en entre los dos defensas. Otro hecho sucedió en el partido, pero esta vez al finalizar el compromiso.

Y es que antes del partido, Carlo Ancelotti comentó el aprecio que tenía por el español: "Me encantará verlo y saludarlo porque obviamente a todos los jugadores que he tenido, sobre todo a él, les tengo un cariño especial. Si hoy estoy aquí es sobre todo por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí", dijo en conferencia de prensa.

Pues el encuentro pasó y se les vio dandose un abrazo de mucha emotividad.

Cabe resaltar que Sergio Ramos hizo parte de las filas del Real Madrid durante varias temporadas, convirtiéndose en uno de los referentes del club, hecho que permitió que el jugador se instalara en los corazones de los aficionados del cuadro 'merengue'.

Sevilla logró rescatar un punto frente al Real Madrid, pues empató 1-1, con un autogol de David Alaba al minuto 74. Pero tiempo después, Dani Carvajal colocó al igualdad y le dio la tranquilidad a la 'casa blanca'.