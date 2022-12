Setién, en su primer partido dirigido con Barcelona “Estoy contento por el trabajo de los jugadores”

El nuevo técnico del conjunto ‘blaugrana’ habló de su experiencia en su debut, la dificultad del encuentro frente a Granada y el buen trabajo de su equipo.

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, se mostró "bastante contento" con la actuación de sus jugadores en su debut en el banquillo azulgrana, que terminó con una victoria por la mínima contra el Granada (1-0).

"Estoy bastante contento con lo que han hecho los jugadores y cómo hemos ido adelante. Le hemos impedido al rival desplegarse, no hemos tenido que correr detrás del balón y, en general, hemos tenido el control absoluto del partido en un día desagradable por el viento", analizó en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.

Celebró el técnico cántabro "el control" del balón que sus jugadores tuvieron durante los 90 minutos y subrayó que su equipo tuvo "situaciones para poder haber marcado mucho antes" del minuto 76, cuando Messi abrió la lata.

"Me gustaría que el equipo moviera el balón más rápido. Lo único que necesito es tener el control y acelerar cuando fuera necesario. Así, no puede ser que tengas muchas pérdidas absurdas que te generen contraataques. Por eso, he pedido más control, tener pausa y acelerar cuando se tuviera que acelerar", agregó.

Sobre las dificultades de cara a portería, no se mostró muy preocupado: "Sabemos los factores que influyen en que entre un balón fuera o entre (en la portería)".

Aunque reconoció que "tranquiliza mucho tener a Messi porque él viene desatascando partidos desde hace más de una década", matizó el técnico.

En cualquier caso, insistió Setién que está "satisfecho porque el partido de hoy es lo que ha hecho el Barça antes de que haya venido yo".

"He visto muchas cosas del Barça que quiero yo, y ya las vi ante el Atlético de Madrid. No hay tantas cosas a cambiar, sino seguramente el rigor y disciplina para mantener la concentración. En general el juego que ha hecho el Barça es un reflejo de lo que ha hecho", agregó.

Sobre los nombres propios del partido, destacó a Busquets -"el futbolista que mejor entiende y lee su posición cuando el rival recupera el balón", dijo- y a Sergi Roberto que "ha robado un montón de balones" en la presión.