Sevilla, con Luis Fernando Muriel, buscará vencer a Real Madrid para acceder a puestos europeos

El club en el que milita el delantero colombiano recibe este miércoles, desde las 2:30 p.m., al conjunto blanco, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Real Madrid visita a Sevilla, en partido aplazado de la jornada 34 liguera, con la mira puesta en la final de la Liga de Campeones del 26 de mayo en Kiev, con rotaciones en el once de Zinedine Zidane frente a un Sevilla que se la juega para no quedarse fuera de Europa.

Sevilla, en la vuelta de Joaquín Caparrós al banquillo, rompió el viernes contra la Real Sociedad (1-0) una racha de nueve partidos oficiales sin ganar que desembocó en el despido de Vincenzo Montella y ahora recibe al Real Madrid con la necesidad imperiosa de vencer.

Aunque los madridistas están más pendientes de su final contra el Liverpool, también pueden arrebatarle la segunda plaza al Atlético de Madrid, pero es evidente que la cita reviste más trascendencia para los sevillistas, con más urgencias en esta recta final para evitar el fracaso de no entrar en la Liga Europa.

Caparrós sabe que quedan tres 'finales' para lograr ese objetivo y, desde su llegada, así se lo ha transmitido a su plantel centrando especialmente su trabajo en recuperar mentalmente a los jugadores, también muy cansados tras una dura y exigente temporada, y en insuflarles motivación, ánimos, orgullo y sentimiento blanquirrojo.

Y es que el equipo andaluz se complicó mucho estar por sexto año seguido en competición europea. Es octavo a un punto del Getafe, a seis del Villarreal y a ocho del Betis -su próximo rival-, y contra el Madrid, en el derbi y luego frente al Alavés debe sumar al menos 7 puntos para depender de sí mismo y meterse en la Liga Europa.

Sin el lesionado Jesús Navas y el sancionado Pablo Sarabia, el Sevilla tiene problemas en la banda derecha, pero hay más incógnitas en el once que pueda decidir el técnico interino por el cansancio de algunos jugadores y por tener, además, a cinco apercibidos para el derbi del sábado: Banega, Franco Vázquez, Muriel, Corchia y Nolito.

Se prevén cambios, pero Caparrós tampoco puede reservar mucho en un choque crucial. Roque Mesa podría descansar; el alemán Geis y el francés Nzonzi ocupar el medio campo; y los argentinos Vázquez, Correa -ambos jugaron pocos minutos frente a la Real- y Banega podrían estar en la parte ofensiva, con Sandro o el galo Ben Yedder arriba.

Otra opción para la derecha sería adelantar al mexicano Layún, con el argentino Mercado de lateral y el danés Kjaer como central.

El Real Madrid llega a la cita que le puede igualar a puntos con el Atlético de Madrid, segundo clasificado, con mucho desgaste reciente tras la exigente vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra Bayern Múnich, y un clásico en el Camp Nou en el que Zinedine Zidane apostó por sus titulares.

No ocurrirá lo mismo en el Sánchez Pizjuán, aunque la gestión de los minutos de sus jugadores no estará condicionada para el técnico madridista por el riesgo de lesiones si no por el cansancio, y se medirá al Sevilla con las bajas seguras de Dani Carvajal, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, más algún descarte que no se conocerá hasta el día del partido.

La esperanza está en recuperar a Isco Alarcón, ausente en los tres últimos encuentros madridistas tras dañarse el hombro izquierdo en el Allianz Arena, aunque la idea inicial de Zidane es apostar por los dos jugadores que cambiaron el paso del Real Madrid esta temporada: Lucas Vázquez y Marco Asensio. Junto a ellos estarán dos futbolistas que han aparecido a la hora de la verdad, Keylor Navas y Karim Benzema, claves para el pase a la final de Kiev y en el clásico.

Tras defender el orgullo en el Camp Nou y quedarse a puertas de romper la racha invicto del campeón de Liga, le toca el turno a la segunda unidad en un escenario complicado.

Tendrán que superar la ausencia de Cristiano Ronaldo, con un esguince leve de tobillo, y Gareth Bale, baja por sanción, en la búsqueda del gol. Todo apunta a Borja Mayoral como pareja del renacido Benzema. Mientras, jugadores como Jesús Vallejo y Theo pueden cambiar la cara en defensa de un equipo que ha funcionado mejor lejos del Santiago Bernabéu.

