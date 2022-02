Sevilla igualó 0-0 contra Osasuna y le dio vía libre al Real Madrid en la Liga española

Sevilla , principal rival del Real Madrid en la lucha por el título de LaLiga Santander, volvió a enredarse, esta vez ante Osasuna en El Sadar, frente al que encadenó su tercer empate consecutivo y eso que tuvo la opción de ganar en la prolongación con un penalti que detuvo Sergio Herrera al croata Ivan Rakitic.

El 0-0 deja al cuadro de Julen Lopetegui a tres puntos del equipo del italiano Carlo Ancelotti, que este domingo recibirá en el Santiago Bernabéu al Granada.

Publicidad

No cuajó un buen partido el Sevilla, incluso en muchas fases fue inferior. Pese a tener la posesión del balón apenas inquietó la portería local. Tardó más de una hora en rematar por primera vez a puerta. Debutó el francés Anthony Martial, pero no estuvo fino, como sus compañeros. Acusó la ausencia del argentino Lucas Ocampos, que tras ser incluido en el once inicial no pudo jugar. Es uno de los grandes factores de desequilibrio. Lo notó en demasía Incluso en los primeros compases el lateral diestro albiceleste Gonzalo Montiel, también se tuvo que retirar por problemas físicos.

Publicidad

Osasuna, que tuvo aproximaciones más peligrosas, tampoco tuvo acierto ante el marroquí Yassine Bono, pero parecía resistir bien hasta que en la prolongación el colegiado Valentín Pizarro Gómez decretó penalti de Manu Sánchez al galo Jules Kounde tras visionar el video. Rakitic, el habitual lanzador, tuvo en sus botas el gol que hubiera metido presión añadida al líder, pero su lanzamiento lo abortó, pletórico, Sergio Herrera, y el Sevilla acabó por sumar su tercera igualada consecutiva.