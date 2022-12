Sevilla se llevó el clásico Andaluz: venció 2-0 a Real Betis, en el reinicio de la Liga de España

El cuadro blanco se impuso y derrotó en el derbi local al elenco verde, en lo que significó la vuelta a la acción del fútbol en la ‘liga de las estrellas’, que no se jugaba desde marzo.

En el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla venció 2-0 a Real Betis, con goles de Lucas Ocampos y Fernando Reges. El juego fue válido por la fecha 28 de la Liga de España.

El histórico derbi Sevilla-Betis, que se jugó en el estadio Sánchez Pizjuán este jueves a puerta cerrada después de tres meses sin competición por la pandemia de coronavirus, reanudó LaLiga Santander española con un triunfo sevillista (2-0) liderado por el argentino Lucas Ocampos, cuyo equipo expuso más que el verdiblanco y que vio la luz en la segunda parte.

El conjunto que entrena Julen Lopetegui consolida así su tercera plaza en la clasificación con los goles de Ocampos, de penalti, y del brasileño Fernando Reges, tras un pase de tacón del argentino, en los comienzos de la segunda mitad y deja al del Joan Francesc Ferrer 'Rubi' sin reaccionar en la zona media de la clasificación, y más después de un partido en el que solo apretó cuando en la última fase y ya con dos tantos en contra.

Se presentó un partido lleno de incógnitas tras tres meses sin jugar y por la incertidumbre de saber cómo llegaban los futbolistas a esta cita extraña con un estadio Ramón Sánchez Pizjuán completamente vacío.

Lopetegui, quizás al tener en la recámara que en la nueva reglamentación para esta reanudación del torneo se podían hacer hasta cinco cambios, puso una alineación con algunas novedades.

Lo primero fue que Ocampos, que arrastraba unas molestias físicas esta semana, finalmente entró en el once, en el que también estuvieron en la zona arriba Munir El Haddadi y Óliver Torres, mientras aguardaron a su oportunidad el argentino Éver Banega o su compatriota Franco 'Mudo' Vázquez.

Rubi también sorprendió en su alineación, en la que no estaban jugadores como el central argelino Aïssa Mandi, el centrocampista mexicano Andrés Guardado, el extremo Joaquín Sánchez o el goleador del equipo, Loren Morón y sí otros como el brasileño Sidnei da Silva, Carles Aleñá, Cristian Tello y Borja Iglesias.

Pese a que el Betis hizo una presión muy adelantada en el inicio para dificultar la salida del rival, el Sevilla quiso asumir su condición de local aunque las desiertas gradas dieran mas un aspecto de neutralidad.

Fue precisamente Ocampos el primero que apretó sobre la meta de Joel Robles y a los diez minutos, en una acción por el extremo derecho, se sacó un buen remate que repelió un palo de la meta bética.

Tuvo mas el balón el equipo sevillista y sobre todo utilizó la banda derecha para crear el juego que le pudiera crear problemas al rival.

Desde esa zona el conjunto de Lopetegui botó un córner a los veintiún minutos y ahora fue el central francés Jules Koundé el que no remató bien de cabeza en otra buena oportunidad ante Joel, quien no pudo estar tranquilo en esta fase del partido, pues el adversario insistió al aprovecharse de que sus compañeros no aguantaban mucho el balón en su poder.

El borde de la media hora llegó una tercera aproximación de la formación de Nervión, en esta ocasión en una incursión por la izquierda en la que Munir se sacó un buen centro que no remató con corrección el neerlandés Luuk de Jong.

Así se encontró en la fase final del primer tiempo sin que el Betis le sacara partido a una de sus estrellas, el francés Nabil Fekir, y con el Sevilla que lo intentó hasta que se señaló la conclusión de la primera parte.

En la reanudación mantuvo el Sevilla más intensidad y el fruto llegó en el minuto 56, cuando antes el colegiado valenciano Antonio Miguel Mateu Lahoz señalara penalti, con consulta al VAR incluida, por arrollar Marc Bartra a De Jong.

Ocampos lo transformó con contundencia para desnivelar el marcador y esperar que el Betis le diera otra estrategia al partido, para lo que Rubi sacó al terreno al joven mediapunta Diego Linez en el lugar de Tello.

No dio tiempo a ver la reacción verdiblanca, porque en una jugada de pizarra, con taconazo incluido de Ocampos, la culminó Fernando en un cabezo que puso el 2-0.

Rubi volvió a mover el banquillo, ahora con dos de los pesos pesados del equipo, su goleador Loren Morón y el capitán Joaquín Sánchez, para ayudar a la reacción y el Betis, ahora sí, entró en el último cuarto de hora del tiempo reglamentario con mejores intenciones.

Los visitantes mejoraron con Lainez y su equipo empezó a apretar sobre la portería del checo Tomas Vaclík, quien vio en un par de ocasiones merodear el peligro, pero el Sevilla supo también controlar el tiempo hasta llegar a la conclusión con la solvente victoria.

- Ficha técnica:

2 - Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón (Escudero, m.80); Fernando, Jordán; Ocampos (Éver Banega, m.70), Óliver Torres (Franco Vázquez, m.80), Munir (Suso, m.74); y De Jong (En-Nesyri, m.70).

0 - Betis: Joel; Emerson, Bartra, Sidnei (Feddal, m.46), Álex Moreno (Pedraza, m.78); Canales, Guido Rodríguez, Aleñá (Joaquín, m.60), Tello (Lainez, m.60); Fekir y Borja Iglesias (Loren, m.69).

Goles: 1-0, M.56: Ocampos, de penalti. 2-0, M.62: Fernando.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a los visitantes Emerson (m.48) y Bartra (m.54).

Incidencias: Partido de la vigésima octava jornada de LaLiga Santander disputado a puerta vacía en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán debido a la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la covid-19 y en el minuto veinte se escucharon aplausos por la megafonía en homenaje a todos los que han luchado en primera línea por paliar esta enfermedad