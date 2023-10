Sevilla vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga de España

El Sevilla recibe este sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al líder de la Liga de España, el Real Madrid , en lo que será uno de los 'platos fuertes' de la fecha 10. Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscan mantener el liderato, mientras los 'blanquirrojos' estrenan técnico con el uruguayo, Diego Alonso.

Hora y dónde ver el partido EN VIVO ONLINE

El partido por la décima jornada de la Liga de España, entre los equipos de Sevilla y Real Madrid, se podrá ver EN VIVO desde las 2:00 p.m., por Directv Sports, donde los aficionados podrán vivir toda la emoción de un partido del fútbol europeo.

SEVILLA ESTRENA TÉCNICO Y SERGIO RAMOS ENFRENTA AL MADRID

El entrenador uruguayo Diego Alonso, que este sábado debutará en el banquillo del Sevilla contra el Real Madrid, afirmó que quiere que sean "un equipo valiente" y que no tenga "miedo a jugar y a defender hacia adelante", tanto en el duelo de su estreno contra los madridistas, en el que ahora está centrado porque aboga por ir "partido a partido", como contra "todos los rivales".

Alonso, que se hizo cargo del Sevilla el martes de la semana pasada, dos días después de la destitución de José Luis Mendilibar, señaló este viernes en rueda de prensa que se ha "sentido muy cómodo" en sus primeros días con unos jugadores que lo "han recibido con los brazos abiertos".

Sergio Ramos, jugador del Sevilla Foto: AFP

El montevideano aseguró que Sergio Ramos, una leyenda en el Real Madrid y que se reencontrará con el equipo en el que jugó dieciséis temporadas, está "implicado, con ganas de trabajar, motivado", porque se trata de "un competidor y está integrado con los compañeros", además de que en el aspecto humano se le ve "un chaval muy humilde"

El exseleccionador uruguayo precisó que tiene a "todos los futbolistas aptos" para el partido contra el Real Madrid, si bien puntualizó que el delantero dominicano Mariano Díaz, en mayor medida, y el extremo argentino Erik Lamela "vienen de recuperación", por lo que debe "tomar la decisión sobre la participación" de ambos en los dos próximos partidos.

REAL MADRID, A MANTENER EL LIDERATO DE LA LIGA

A horas del reencuentro del Real Madrid y Carlo Ancelotti con una de sus leyendas, Sergio Ramos, el italiano mostró total agradecimiento al central sevillano y recordó su tanto en la final de la Champions League en Lisboa, gracias al que aseguró es entrenador madridista a día de hoy.

"Me encantará verlo y saludarlo. Si hoy estoy aquí es sobre todo por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí", confesó en rueda de prensa.

El Real Madrid llega a la cita liguera contra el Sevilla con apenas preparación del partido con sus internacionales. Ancelotti confirmó la baja por problemas musculares de Dani Ceballos y ve en buen estado a los jugadores que disputaron encuentros las dos últimas semanas con sus selecciones.

"El equipo está bien, han vuelto en buenas condiciones. Los últimos que regresaban de Sudamérica han recuperado bien y están todos disponibles. Alaba se ha recuperado de su lesión, hemos tenido un pequeño problema con Ceballos el jueves. Se le ha evaluado, es una pequeña cosa, pero no puede estar disponible en Sevilla", afirmó el timonel de los 'merengues'.

Centrado en el Sevilla como primer partido de una semana dura para el Real Madrid, en la que se medirá al Braga en Portugal, por la Liga de Campeones, y luego visitará al Barcelona en el clásico.