"Si se da la carambola de que ganemos y el Real Madrid pierda, fantástico": Luis Enrique

El entrenador del Barcelona habló en la víspera de la última jornada de Liga, en la que su equipo parte con tres puntos menos que el Real Madrid, en la pelea por la Liga.

"Me centro en los tres puntos, si se da la carambola pues fantástico y si no a felicitar al rival. El objetivo para este domingo es ganar a través de un buen fútbol y que la gente se lo pase bien", señaló Luis Enrique.

La victoria el miércoles contra el Celta en el partido pospuesto de la 21ª jornada del campeonato español colocó a los blancos líderes con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona, por lo que un empate les bastaría el domingo en el estadio de La Rosaleda para alzar su 33º título liguero.

De esta forma la carambola que necesitan los azulgranas es que ellos ganen al Eibar, en el Camp Nou y que los blancos empaten o pierdan.

"No me da igual lo que haga el Madrid, cómo me va a dar igual, está bien ser radical pero no tanto, pero como no depende de nosotros no tiene sentido estar todo el rato pendiente. Ya habrá tiempo al acabar el partido", continuó Luis Enrique.

"Cualquier rival independientemente de su clasificación siempre es un peligro, especialmente este Eibar, que se juega firmar su mejor temporada en primera y solo por sus automátismos en la temporada sabemos que nos van a poner problemas", añadió sobre su rival.

El entrenador también se refirió a su marcha del club, tras tres años al frente del primer equipo.

"Sí será una noche especial, sabía que iba a ser corto, independientemente de los años siempre te parece corto porque todo sucede con mucha pasión y sabía que me iba a parecer corto. La histroia del Barça está llena de sucesos de este tipo, de jugadores y entrenadores que van pasando", dijo.

"Muy agradecido al club por lo que me ha dado y no le daré especial importancia porque la siguiente temporada estaré muchos partidos en el Camp Nou como socio, esa es mi idea", concluyó.