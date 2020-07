"Si se va Lionel Messi del Barcelona, el equipo será uno más, un equipo muy normal"

“Se le va Liones Messi y Barcelona es un equipo más. El Barcelona es lo que es por Messi, el Real Madrid es grande; yo no te nombro al Real Madrid por un jugador”, dijo el argentino Óscar Ruggeri, en el espacio de 'Fox Sports' en el que es panelista, y de inmediato se armó gran alboroto por las críticas que se dieron ante los resultados finales de la Liga de España, en la que Real Madrid salió campeón bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane.

Pero Ruggeri no se quedó ahí, sino que siguió explicando y agregó que "ojalá se vaya Messi al (Manchester) City, así empezamos a hablar del City. No le tengo bronca, pero Barcelona no es el mejor club del mundo. Ahora lo puso Messi ahí arriba, desde hace años. Pero, lejos, El Real Madrid es el mejor de todos. Ojalá conozcan internamente ese club, es una animalada, sos un profesional desde que llegás hasta que te vas”.

De Real Madrid no solamente se irán James Rodríguez y Gareth Bale: se amplía el listado

Dicha opinión llega en el momento en el que Messi ocupa espacios en la prensa de Italia, por una posibilidad de que vaya al Inter de Milán y que este viernes ya hace eco en diferentes latitudes del mundo.

"Messi, sin dudas, es el mejor; va primero. Después vienen (Cristiano) Ronaldo y Sergio Ramos. Para mí, Sergio Ramos el mejor de todos", agregó el argentino.

'La Pulga', por estos días, se ha dejado ver junto a su familia y a la de Luis Suárez en parajes turísticos en España, aprovechando la semana de asueto que concedió el cuerpo técnico actual de Barcelona.