Siguen los señalamientos al Barcelona: "Se han equivocado de dirección"

El expresidente del Deportivo y exembajador de LaLiga Augusto César Lendoiro entiende que el Barcelona y su dirigente, Joan Laporta, se han "equivocado de dirección" en las explicaciones sobre el 'caso Negreira' y los pagos realizados por el club azulgrana durante diecisiete años al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Laporta compareció públicamente esta semana y Lendoiro, en un artículo que remitió a Efe, opina que sus argumentos fueron "elegidos por un cualificado enemigo".

"Apagar ese incendio en el que se había convertido el caso me parecía imposible, pero lo que nunca me pude imaginar es que mi amigo Laporta, del que admiro muchas virtudes, no se le ocurriese, a él o al estratega, otra cosa que no solo echarle leña al fuego, sino también bidones de gasolina", añade el expresidente del Depor.

"No creo que la idea de culpabilizar al Madrid y a los otros 40 clubes de LaLiga, personificados en Javier Tebas (presidente de la patronal), haya sido suya -considero a Joan mucho más inteligente- porque han producido el efecto contrario al deseado", sostiene Lendoiro.

El exdirigente blanquiazul recuerda que "los clubes españoles, por primera vez en la historia, se han unido para llevar ante la justicia ordinaria a otro club profesional" y asegura que "eso debería ser suficiente para que el hábil Laporta se diese cuenta que está solo".

El que fuera presidente del Deportivo entre 1988 y 2014 advierte de que "cuanto antes" el Barcelona debe reconocer que se ha "equivocado de dirección".

"Si no, serán las aficiones de esos 41 clubes las que le hagan pagar esa penitencia que le perseguirá por ese 'delito contra el fútbol', que permanecerá años y años en la memoria de los españoles, que no podrán entender que el Barça haya pagado cantidades millonarias al vicepresidente del Comité Nacional de Árbitros", arguye Lendoiro.

