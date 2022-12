Simeone: "Lo necesitamos a Griezmann, es importantísimo para el futuro del club"

El entrenar argentino del Atlético de Madrid rescató el valioso triunfo 3-2 sobre Valencia y reivindicó la importancia del atacante francés en el equipo.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reivindicó este miércoles la importancia del triunfo ante el Valencia, enfatizó que "no da lo mismo perder, empatar o ganar" y dijo que su equipo necesita a Antoine Griezmann, "un jugador importantísimo para el presente y el futuro del club y del equipo".

"Es uno de los capitanes y esperamos que la temporada que viene tendrá una temporada intensa como ahora", declaró del francés, al tiempo que también expuso que Rodrigo Hernández "es una parte importante del presente y del futuro del equipo", como "los Griezmann, Giménez, Thomas, Saúl... los chicos que son más jóvenes".

También habló de un Álvaro Morata "en un crecimiento continuo". "Se involucró, se metió de lleno dentro del equipo y nuestra gente ustedes la conocen; si vos das la vida acá las puertas siempre están abiertas para todos", dijo del '22' rojiblanco, que marcó su sexto gol de la temporada, el que abrió el triunfo frente al Valencia.

La jugada de ese tanto la inició Thomas Lemar. "Muy contento por él, porque está trabajando, se está ocupando de querer mejorar, tiene unas condiciones hacia adelante muy buenas y una técnica sobre la velocidad que seguramente la podremos aprovechar en el futuro".

"Hizo un partido muy completo. Desde el arranque del partido empezó en un lugar donde se siente más cómodo, siendo profundo y siendo peligroso en esa velocidad vertical que tiene... Y con trabajo, que siempre lo ha tenido. De a poco, el trabajo le está pagando. Y la calidad que tiene es muy buena", añadió Simeone en la rueda de prensa posterior al duelo con el Valencia, que reafirma al equipo en la segunda posición y retrasa el alirón del Barcelona.

Vea acá: Atlético de Madrid no ‘tira la toalla’ en su pelea por la Liga de España: le ganó 3-2 al Valencia

"No da la mismo empatar, perder o ganar. Ganar cualquier partido que juegas es importantísimo y fundamental. El equipo hizo un partido muy importante. Si no puedes terminar primero, tienes que terminar segundo. Hay que terminar lo más arriba posible", explicó el técnico, que abundó en el segundo puesto de la clasificación.

"Mientras compitamos estoy contento siempre. Claro que estoy contento (con la segunda plaza). A mí me enseñaron que si no puedes salir primero tienes que ser segundo, si no puedes ser segundo tienes que ser tercero... Decimoséptimo es mejor que decimoctavo. Es como vos quieras ver las cosas. Y yo siempre las veo del lado positivo", dijo.

Simeone, que también incidió en el hecho de que este triunfo haya aplazado el alirón del Barcelona, destacó que los cambios (Thomas Partey, Ángel Correa y Santiago Arias) "respondieron muy bien".

"Todos están en un momento muy bueno. Hoy no pudo entrar Vitolo, que el otro día lo hizo muy bien, o Kalinic, que con muy pocos minutos siempre tiene una predisposición y un compromiso con el grupo muy bueno. Esperamos llegar hasta el final y el último suspiro con la misma ilusión", valoró.

Lea también: A Luis Fernando Muriel le gusta Florencia: se quiere quedar en la Fiorentina, de Italia

"Desde el inicio del partido hasta el minuto 20, 25, se vio un equipo con ambición, con necesidad de atacar, un equipo con buen posicionamiento ofensivo. Hasta que hicimos el gol. Ellos empezaron tomar el balón, a jugar un poco más asociados y el final del primer tiempo se fue de esa manera", repasó del encuentro del miércoles.

"En el segundo tiempo, creo que fue más estable; siempre con una búsqueda de ganar el partido y ganar al Valencia, un rival importantísimo de la Liga española, donde empató mucho, perdió poco y siempre compitió. Nos da una alegría muy buena para estar hasta el último suspiro respirando", añadió.

