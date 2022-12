Toni Kroos calentó el clásico contra Barcelona: "Se enfrentan los dos mejores equipos del mundo"

El talentoso mediocampista del Real Madrid habló del encuentro de este miércoles frente a los azulgranas, calificándolo de "una batalla" y afirmando que "se trata de un partido único".

Toni Kroos, jugador alemán del Real Madrid, analizó los dos clásicos que jugará el 'merengue' contra el Barcelona (por Copa del Rey y LaLiga) que podrían marcar la temporada, confesando la "emoción" que sientn alrededor de los partidos contra el eterno rival.

"He disputado muchos clásicos y el ambiente siempre es especial. Días antes también se nota en la preparación, con los aficionados... hay mucha emoción. Es especial porque es una gran batalla contra un gran equipo. Eso lo hace especial. Se enfrentan los dos mejores equipos del mundo", analizó en una entrevista concedida a LaLiga.

Publicidad

Vea también: ¡Para alquilar balcón! Real Madrid vs Barcelona, uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo

"En el vestuario se siente que es un partido único para todos los jugadores por su historia. Ha habido muchos partidos locos entre los dos equipos y la emoción es un poco mayor que en los otros encuentros. Es una gran cita. Nos conocemos muy bien. El Barcelona es un equipo muy difícil de defender porque tiene mucha calidad en todas las posiciones", añadió.

Resaltó Kroos la importancia que tendrá para el Real Madrid encarar los dos clásicos en su estadio. "Jugar en el Bernabéu es especial y estos partidos contra el Barcelona aún más". Reconoció que él no se pone nervioso antes de un gran partido: "no me presiono pensando en si ganaremos o perderemos. Lo espero con ganas, lo disfruto y saco lo mejor de mí".

Mostró su ilusión de seguir por muchos años en el Real Madrid y poder ayudar a los más jóvenes de la plantilla en su crecimiento. "Espero estar aquí mucho tiempo y poder ayudarles. En el medio del campo tenemos un gran talento. Los jóvenes están jugando más minutos, el entrenador cree en ellos. Es una buena decisión porque es la única manera de que puedan mejorar. Es la evolución de cada jugador. Hay jugadores con gran talento como Valverde, Reguilón... será emocionante ver cómo evolucionan".

Lea también: España es “la capital mundial del fútbol” por el Real Madrid contra Barcelona, por la Copa del Rey

Respecto a Santiago Solari, el centrocampista alemán destacó que "lo bueno es que conoce las cosas que pasan en el campo a este nivel" y que sabe como se siente el futbolista por haber estado en esas situaciones. "Nos puede ayudar un poco más porque ha pasado por las mismas situaciones en su carrera como jugador. Que haya sido jugador siempre ayuda".

Aunque recordó la figura de Julen Lopetegui, lamentando la mala fortuna que tuvo el técnico. "El comienzo de la temporada fue duro. Veníamos de muchos éxitos, muchos jugadores disputaron el Mundial y se incorporaron más tarde".

"Fue desafortunado también por lo de Lopetegui. Creo que él hizo un gran trabajo pero no tuvo suerte y si no tienes resultados no es bueno para el club. Todos hemos mejorado durante el último mes y ahora tenemos la oportunidad de luchar por los títulos. Eso es una buena señal", sentenció el campeón del mundo en 2014.