Toni Kroos se destapó y afirmó que aceptará una propuesta de renovación del Real Madrid

A falta de que el Real Madrid decida el momento de anunciar el acuerdo, el alemán Toni Kroos dejó clara su intención de aceptar la propuesta del club y renovar un año más su contrato, hasta el 30 de junio de 2024.

"Yo sólo puedo hablar de mi caso, no soy el presidente", respondió Kroos cuando fue preguntado por los jugadores del Real Madrid que terminan contrato a final de la presente temporada.

"He dicho hace unas semanas que todo va en buen camino, no es mi trabajo hacer nada oficial, es cosa del club pero va muy bien. Ya no tengo que hablar más con el club, está todo claro", dijo hablando con claridad de su decisión tras haber meditado la retirada pero finalmente decantarse por seguir como mínimo hasta los 34 años.

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, denunció el "clima" que sufre Vinícius Junior en muchos partidos en el fútbol español y, aunque reconoció que su compañero debe "tener calma", pidió para el delantero brasileño "un poco más de protección de los árbitros".

Publicidad

Después del último capítulo de Vinícius como foco de conflicto ante el rival y su afición, frente a Osasuna en la final de la Copa del Rey, Kroos reflexionó sobre la situación que vive el atacante sudamericano.

"Es importante primero saber que todavía es muy joven y son situaciones que no ha vivido mil veces en su vida. Segundo, que es un jugador que marca la diferencia para nosotros esta temporada con 22 años. No es normal un juego tan bueno toda la temporada, nunca está lesionado y si preguntamos a los defensas que se han enfrentado a él, te dirán que es muy pesado, siempre busca el uno contra uno y con su calidad nos ha ayudado muchísimo y llevado hasta este momento con sus acciones", analizó.

"Es joven y tiene que aprender. Si siempre está tranquilo y con calma en la cabeza jugará increíble, si se sale de esto, que a veces es normal porque le provocan y las decisiones de los árbitros no ayudan, tiene que entender que tiene que vivir con esto los próximos quince años y debe encontrar su camino, tener calma y no salir de su juego", añadió.

Publicidad

Kroos pidió a los colegiados que protejan más a Vinícius y a jugadores como el brasileño que aseguran el espectáculo en cada partido.

"Es verdad que puede mejorar un poco, pero merece un poco más de protección de los árbitros porque muchas veces hay un clima antes de ninguna acción que no ayuda a nadie. Son los jugadores que queremos ver en el campo y hay que protegerlos. Para nosotros es un jugador fundamental", sentenció.