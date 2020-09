Toni Kroos sobre Lionel Messi: “Hay que tener cojones para venir al Real Madrid”

Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, se sumó a la lista de personalidades del fútbol que habló sobre el futuro de Lionel Messi, quien para muchos jugará la próxima temporada con otra camiseta diferente a la del Barcelona.

El jugador alemán, contrario a lo que este mismo miércoles aseveró Sergio Ramos, afirmó en el podcast que hace cada dos semanas junto a su hermano, sentirse satisfecho en caso de que se concrete la salida del astro argentino de la institución catalana.

“James Rodríguez hace todo al revés, se va del Bayern a ser suplente en Madrid y termina en Everton”

“Hay dos cosas: para la Liga puede ser malo, como cuando se fue Cristiano. Para el Madrid es distinto porque el Barcelona pierde un jugador importantísimo. Yo no estaré triste si se va. No sé qué puede pasar, pero no es una garantía para nosotros de que vayamos a ganar por eso”, aseveró.

Eso sí, Kroos no se sonrojó a la hora de afirmar que “Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. Si un jugador de su calibre deja de jugar para tu mayor rival, pues está claro que no lo lamentaríamos demasiado. Es un arma total".

Ya al momento de una hipotética transferencia del argentino al Real Madrid, el futbolista alemán no cree que esto llegase a suceder, sin embargo, dejé un reto y su opinión en el aire.

Publicidad

“No creo que pasara eso. Para eso tienes que tener cojones”, finalizó Kroos, que este jueves con la Selección de Alemania se estará enfrentando precisamente a España.

“Alex Gorayeb es como recordar a mi madre o a mi padre, lo adoraré y lo sigo adorando”