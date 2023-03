Toni Kroos y su lado crudo con el presente de Eden Hazard: "No siento lástima por él"

Toni Kroos fue protagonista en la previa de 'El Clásico' que enfrentará al Real Madrid y al Barcelona, esta vez, por la Liga de España. Una candente declaración con uno de sus compañeros fue lo que encendió las redes. Las palabras en las que se refería a Eden Hazard quien, desde que llegó al equipo 'merengue' no ha podido encontrar su mejor versión y la falta de oportunidades en el equipo de Carlo Ancelotti ha sido una de sus principales preocupaciones.

El alemán dejó a todos boquiabiertos tras hablar del presente de Hazard. 'Eleven Medium' medio de comunicación belga, fue quien le preguntó a Kroos por la situación del '7' madridista luego de ser relegado a simplemente ser parte del banquillo blanco, a lo que el volante alemán no dudó en decir que no sentía pena o piedad por lo que le está pasando.

"La compasión está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol. Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero, al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Lo conozco, hablamos a menudo, pero sólo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas" fueron las palabras de Toni Kroos.

No ha habido declaraciones de respuesta por parte de Eden Hazard a lo que sentenció Toni Kroos en la previa del partido por liga. Para lo que no hay duda, es para la situación de Hazard que luego de conseguir su mejor versión en el Chelsea y ser transferido al Real Madrid, las oportunidades en el campo de juego han sido cada vez más escasas. Todo indica que vestirá la camiseta madridista hasta final de temporada, tras no ser tenido en cuenta por Carlo Ancelotti, quien le ha venido dando la negativa por estar por debajo del nivel que muestra Vinícius Jr., con quien compite por la posición.

Con el equipo blanco ha podido estar presente en 73 partidos, dejando siete anotaciones y aportando con once asistencias. Mientras que con el Chelsea, alcanzó a disputar más de 350 partidos, dejando 110 goles y asistiendo en 92 ocasiones, logrando ser jugador de la temporada de la Premier League en más de una ocasión.