Totalmente abatido: Luka Modric reconoció que ha sido "la semana más difícil" de su vida

El mediocampista del Real Madrid aprovechó sus redes sociales para darle sus impresiones a los hinchas 'merengues', luego de la catástrofica debacle deportiva vivida por el club en los últimos días.

El croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha reconocido este jueves, en un mensaje publicado en sus redes sociales, que la última había sido "la semana más difícil" de su vida.

El Balón de Oro balcánico apunta, no obstante, que "el éxito no consiste en no caer nunca, sino en levantarte cada vez que te caes" y termina con un "HalaMadrid".

Modric se pronuncia así después de que en una semana el Real Madrid cayera ante el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey y en LaLiga Santander y frente al Ajax en la Liga de Campeones, encuentros todos jugados en el Santiago Bernabéu.

Así pues, en estos partidos el conjunto de Santiago Solari perdió todas sus opciones de sumar un nuevo título, ya que, fuera de los torneos de eliminatoria, en la competición liguera tiene al líder Barcelona a doce puntos, con lo que su objetivo debe ser, al menos, mantener plaza de Champions.