Tremendo 'varillazo' de Ronald Koeman al Barcelona y una indirecta para Xavi

Ronald Koeman no pudo desarrollar su proyecto como técnico de Barcelona y en octubre de 2021 fue destituido por parte de los directivos del tradicional equipo español.

Y hace pocas horas, por primera vez, el entrenador neerlandés habló con la prensa española de su salida y aprovechó para dejar en el ambiente algunos indirectazos para todos en el club azulgrana.

"La situación del Barça, del equipo y del club, es la misma que cuando yo estaba. Quiere decir que cambiar el entrenador no siempre significa poder mejorar. Me duele la situación del club, me duele, a partir de enero voy a ser seleccionador de Holanda, pero pido máximo apoyo para Xavi. Es un buen entrenador, una leyenda de casa y no es culpable de que el Barça esté en esta situación", dijo Koeman en una rueda de prensa.

El otrora defensor central también acudió a las estadísticas. "Por ejemplo, cuando me fui el Madrid estaba a ocho puntos y ahora la diferencia es casi el doble", agregó.

"Lo único que pido es apoyo a Xavi, yo no he tenido apoyo máximo de un presidente, espero que haya aprendido y sí le dé el apoyo a Xavi. Yo no tuve apoyo por parte del club y espero Xavi sí lo tenga", finalizó Ronald Koeman.

¿Cuántos puntos tiene Barcelona en la Liga de España?

Bajo el mando de Xavi, Barcelona ocupa la segunda posición de la tabla en la Liga de España con 63 puntos. El líder es Real Madrid, con 78 unidades.