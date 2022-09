Unai Emery, entrenador del Villarreal, ya habló de Johan Mojica: ¿Jugará contra Elche, este domingo?

El entrenador del Villarreal, Unai Emery , afirmó este viernes que no tiene lógica que el cierre del mercado de fichajes se produzca con la Liga ya empezada, tal y como ha ocurrido en los últimos años y en concreto en esta temporada tras la disputa de los tres primeros encuentros de competición.

"Estoy de acuerdo con Francisco -Rodríguez, entrenador del Elche- en que se debía cerrar antes. Es normal que se haya enfadado. No sé quien lo decide, pero es algo que se debería cambiar", agregó.

Se da la circunstancia de que el jugador colombiano Johan Mojica abandonó el Elche este jueves, el último día de mercado, para recalar en el Villarreal, justo cuatro días antes de que ambos equipos se enfrenten este fin de semana en la cuarta jornada de Liga.

"No voy a utilizar a Mojica de cara al partido. No le voy a preguntar nada. Hemos trabajado el encuentro y no voy a usar para prepararlo. Además, no creo que vayamos a contar con él", continuó Emery.

Johan Mojica, jugador del Villarreal, de la Liga de España Twitter oficial del Villarreal

¿Cuándo juega Villarreal, en la Liga de España?

Este domingo 4 de septiembre, a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, Villarreal medirá fuerzas con Elche, en el Estadio Ciudad de Valencia, por la jornada número cuatro de la Liga de España 2022/2023.

¿Cómo van Villarreal y Elche, en la Liga de España?

Después de tres fechas disputadas, Villarreal se ubica en la quinta posición, con siete puntos y una diferencia de gol de +5; por otro lado, Elche está en el puesto 17, con tan solo un punto y -4 en su diferencia.

