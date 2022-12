Valverde no quiere hablar de Coutinho hasta que se haga oficial

El técnico del equipo 'blaugrana', Ernesto Valverde, aún no quiere dar declaraciones sobre los fuertes rumores que ponen al talentoso brasileño, Philippe Coutinho, en el Barcelona para esta temporada.

El brasileño Philippe Coutinho, pretendido por el Barcelona según la prensa, "es un buen jugador... de otro equipo", declaró el entrenador azulgrana Ernesto Valverde este miércoles, asegurando desconocer si su club fichará finalmente al centrocampista del Liverpool.

Publicidad

Preguntado por la posible llegada de Coutinho en la conferencia de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Celta, Valverde declaró: "No lo sé, me entero aquí de muchas cosas que ocurren, que no las sabía, si es que son ciertas, no lo sé. Pero bueno, Coutinho es un jugador de otro equipo; es un buen jugador desde luego y no sabemos qué pasara en el futuro".

Y añadió tras ser nuevamente preguntado por el posible fichaje del brasileño: "No tengo nada que decir de Coutinho, no es jugador nuestro, está en otro equipo y respetamos el hecho que esté en este otro club".

Lea también: Jurgen Damm, otro futbolista que sufrió graves lesiones en su rostro tras manipular pólvora

Valverde tuvo que hablar también sobre otro caso abierto en el periodo de fichajes que se acaba de abrir en Europa, el del defensa francés Samuel Umtiti, de 24 años, al Mánchester City por 60 millones de euros: "Está claro que Umtiti es un gran jugador. Nosotros esperamos que se esté muchos años en el Barça, que disfrutemos de su juego y que él disfrute el estar aquí con nosotros".

Publicidad

"¿La cláusula? Eso depende un poco de la legislación, el hecho de tener cláusulas al final hace que haya un precio (...) Para que un jugador se vaya a otro club con el pago de la cláusula, no hay que olvidar una cuestión muy clara: que el jugador se quiera ir. Nosotros estamos encantados con Umtiti, pensamos que está muy contento en el Barcelona y que va a estar mucho tiempo aquí", añadió sobre la posibilidad de que el francés pueda irse pagando los 60 millones de euros que cuesta su libertad.

Finalmente, Valverde se refirió también al inminente regreso del francés Ousmane Dembele a los terrenos de juego una vez superada la lesión que le ha dejado sin jugar desde septiembre.

Publicidad

"Tiene que volver a empezar con la adaptación y pensamos que puede ser un jugador importante. Contamos con él, poco a poco irá entrando en el equipo, pero se tiene que ir adaptando e ir con calma".