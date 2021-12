Vea el gol de Karim Benzema hoy, con Real Madrid vs. Atlético de Madrid, en la liga de España

#RealMadridAtleti



ريال مدريد 1 × 0 اتلتيكو مدريد | هدددددف بنزيما كامل الاعادات FULL GOAL 🐐😍 🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/a86AfW2Tkd