Vinícius: "Con Real Madrid intento jugar como si estuviera en casa, tengo la confianza del técnico"

Vinícius Junior , el atacante brasileño del Real Madrid declaró que con el club blanco intenta "jugar como si estuviera en casa cuando jugaba en Brasil" y que con el regreso de los aficionados a las tribunas del estadio Santiago Bernabéu "es como seguir allí".

"Todo fue muy perfecto. Estábamos contentos de volver y saber que la gente estaba con nosotros", expresó el futbolista carioca en una entrevista publicada este martes por el diario AS en la que también habló sobre su gran inicio de temporada en la que ya anotó cuatro goles en igual número de jornadas de LaLiga.

"Esto es producto de mucho trabajo, muchas horas entrenando en Valdebebas y de lucha por mejorar la definición. Tengo la confianza del míster y de todo el staff técnico, esa confianza me hace pensar que puedo fallar, y si lo hago, lo vuelto a intentar otra vez", manifestó el internacional con la selección de Brasil.

El jugador de 21 años se refirió a la celebración de su gol ante el Celta de Vigo el pasado domingo, en la que saltó a la grada con los aficionados y que ha sido objeto de críticas. "Me dejé llevar un poco porque se juntó que era el gol del 3-2, habíamos vuelto a nuestra casa después de tanto tiempo y de nuevo marqué. En realidad fue un abrazo al Bernabéu en nuestro reencuentro con ellos", confesó.

Sobre Karim Benzema, Vinícius elogió al atacante francés y destacó su ayuda dentro del campo. "Es uno de los mejores jugadores de la historia, me gusta mucho jugar con él. Siempre me habla en el campo y fuera de él, me ayudó, incluso, cuando no sabía si yo iba a triunfar", añadió.

Para Vinícius su compatriota Marcelo, que también llegó a los 18 años al club de la capital española, es otro de sus grandes apoyos dentro de la plantilla. "Siempre me sabe aconsejar cuando estoy bien o cuando estoy mal. Él ya me dijo que yo iba a jugar aquí mucho tiempo como él, ojalá sea así", expresó.

Respecto al seleccionado brasileño, actual líder de la eliminatoria sudamericana y al cual ha sido convocado en las últimas jornadas sin ser titular, Vinícius espera seguir elevando su nivel para tener un lugar en el once inicial. "Si juego a tope con el Madrid y juego con regularidad es más fácil tener minutos con mi selección, eso ha pasado", apuntó.

El nacido en São Gonçalo (Río de Janeiro) también opinó sobre Kylian Mbappé, el futbolista francés por el cual ofertó 'La Casa Blanca' hasta el último día del mercado de fichajes. "Mbappé es un grandísimo jugador, me gusta mucho, soy fan de él también. Seguro va a hacer una gran temporada con el PSG, ya veremos qué hace con su futuro".

El Real Madrid se prepara para debutar este miércoles por Liga de Campeones en su visita al Inter de Milán y Vinícius espera seguir dándole alegrías a su afición como en los últimos encuentros. "Agradezco mucho el cariño que me dan, están siempre a nuestro lado. Y que sepan que lo mejor está por llegar", concluyó.