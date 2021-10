Vinicius Junior denunció insultos racistas contra él, en el partido frente al Barcelona

Infortunadamente, el racismo sigue presente en varios lugares del mundo. En esta ocasión, el jugador y estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, fue víctima de esta clase de comentarios. Todo ocurrió en la victoria de su equipo 1-2 sobre el FC Barcelona, el pasado domingo 24 de octubre. Así lo reveló en entrevista con 'Esporte Interativo', donde dio a conocer los detalles.

"Pasé cerca de la afición, vi a un niño hacerme un gesto, pero no puse atención. Después, otro sí me insultó y por eso le apunté, para que supiera que le había visto. ¿El racismo? Creo que sí merecen castigos más duros. Para que no vuelvan a hacer esas cosas. Yo en ese momento, concentrado en el partido, no quise decir nada", afirmó el brasileño.

Entrando en temas futbolísticos, también habló sobre su excelente presente. Y es que, con goles, asistencias y muy buenas presentaciones, no solo se ganó el apoyo de su hinchada, sino también el respaldo de su entrenador Carlo Ancelotti, quien, usualmente, le da consejos, con el fin de que siga creciendo y potenciándose en su nivel.

"Siempre me pide que esté concentrado. A veces me desconcentro un poco y me lo recuerda porque sabe que concentrado soy importante para el equipo. Contra el Shakhtar, después de una acción me dijo 'Como la vuelvas a regalar, te cambio'", sentenció el futbolista de la 'casa blanca.