“Vinícius Junior está bien, con ganas de jugar el partido y ayudar a intentar ganarlo”

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que Vinícius Junior está en perfectas condiciones anímicas para jugar el derbi ante el Atlético de Madrid y tras lo desatado en las últimas horas alrededor de la figura del brasileño, opinó que en España no ve que haya racismo.

Nada de lo ocurrido con el debate de los bailes de celebración de Vinícius ni con su color de piel, descentran al brasileño del derbi. Es lo que defendió Ancelotti en una comparecencia en la que intentó restar importancia a lo ocurrido en torno a su jugador, que ha provocado una ola de apoyo a su figura.

"Hay que destacar que en España no veo racismo, me quedo con el comunicado del club y de Vinícius y desde ahí hablamos de fútbol. Él está bien, con ganas de jugar el partido y ayudar al equipo a intentar ganarlo", defendió en rueda de prensa.

Descartó el técnico madridista que nada afectará al rendimiento de 'Vini' ni de su equipo en el Metropolitano: "Puedo asegurar que no afecta al vestuario ni a Vinícius porque es un tema que no tocamos en el vestuario. Estamos preparando el partido, focalizando bien y solo pensamos en esto. Son temas que no se hablan en el vestuario, donde solo se habla de fútbol".

"Una cosa es el racismo y otra lo que pasa en el campo en el fútbol, se habla mucho de provocación y de eso no se habla. El racismo es mucho más importante de lo que se hace en un terreno de juego. No lo he hablado con el jugador, lo ha tratado muy bien en su comunicado", añadió.

Cansado de las preguntas sobre Vinícius, Carlo intento desviar el foco hacia lo deportivo tras desvelar que no ha tratado nada en privado con su jugador. "No le he dado consejo porque no soy su padre, no soy su hermano, soy solo su entrenador".

"No sé que le está pasando a Vinícius en realidad, para mí no le está pasando nada. Está jugando al fútbol con la alegría que tiene, calidad y felicidad. No le está pasando nada", opinó.

Ancelotti se mostró comprensivo con la reacción hostil que puede encontrar un jugador como Vinícius de la afición del Atlético de Madrid, que entiende entra dentro de la rivalidad deportiva.

"No me preocupa porque vamos a jugar un partido de fútbol en campo rival. Es bastante normal que la afición del Atlético de Madrid, que respeto mucho, apoye a su equipo, no hay nada que decir. Es un gran partido y nuestra preocupación es como ganar a un rival fuerte, nada más", añadió.