Vinícius Junior está listo para ser titular frente al líder Girona, confirmó Carlo Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, confirmó que el brasileño Vinícius Junior, quien se perdió un mes de competición por una lesión muscular, será titular el sábado contra el Girona (11:30 a.m., hora de Colombia) en un encuentro para el que no estará el austriaco David Alaba, al que espera recuperar de cara al partido de Liga de Campeones del martes contra el Nápoles.

“Vinícius está bien y va a jugar desde el principio, luego veremos cuántos minutos puede aguantar; yo creo que puede aguantar los 90 minutos. Está muy bien, totalmente recuperado y nos va a aportar”, dijo en rueda de prensa.

Además, explicó las imágenes que se publicaron en las que se le veía enfadado con 'Vini' durante el encuentro frente a la UD Las Palmas en el que el brasileño jugó poco más de media hora.

“Le dije que se cuidara, porque no queríamos arriesgar; aunque él quería jugar al máximo. Solo le dije que se controlara”, desveló.

Un Ancelotti que aseguró que "no" va a "cambiar el sistema" con la vuelta de Vinícius a la vez que no contestó sobre la titularidad o no del croata Luka Modric frente al Girona.

Además, habló del pobre momento goleador que atraviesa el brasileño Rodrygo Goes, con solo un tanto en ocho partidos.

“El problema que tiene Rodrygo es que no ha marcado los goles que todo el mundo esperaba. Pero su aportación es buena. Es el único jugador que ha jugado todos los partidos, y puede ser que un poco de descanso le pueda ayudar”, comentó.

Por otro lado, el técnico desveló que el austriaco David Alaba ya se ha sometido a pruebas de las molestias en el abductor derecho que le hicieron abandonar el terreno de juego antes de tiempo el miércoles contra la UD Las Palmas.

“No es nada serio. Es una pequeña molestia e intentaremos recuperarle para el martes”, declaró.