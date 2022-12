Vinicius Junior, jugador de Real Madrid: "En el clásico, Piqué me dijo que si yo estaba loco"

El brasileño contó detalles de lo sucedido con el defensor central de los blaugranas, en el clásico que los 'merengues' le ganaron 2-0 a su más enconado rival.

Aunque han pasado ya varios días de la victoria de Real Madrid sobre Barcelona, aún se siguen conociendo detalles del intenso partido jugado en el estadio Santiago Bernabéu.

Y el que habló en las últimas horas fue Vinicius Junior, autor de uno de los goles del equipo de Zinedine Zidane, quien hizo revelaciones de algunos cruces que tuvo con sus rivales como Gerard Piqué.

"Yo pensé que me había pisado él. Pero después vi el vídeo y no fue él, fue Arthur. Por eso me preguntó si yo estaba loco", dijo el brasileño en su canal de Youtube.

Según el diario 'Sport', "el catalán le recriminó uno de sus piscinazos" durante el compromiso de la Liga de España.



