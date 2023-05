Vinícius Júnior, pese a no estar sancionado, se ausentará frente a Rayo Vallecano por Liga

El Real Madrid no ha convocado a Vinícius Junior, tras la decisión del Comité de Competición de dejar sin sanción la expulsión que sufrió en Mestalla, y según apuntan a EFE fuentes del club, el brasileño es baja ante el Rayo Vallecano por unas molestias en la rodilla y duda para la visita al Sevilla de la penúltima jornada de LaLiga.

Carlo Ancelotti ha decidido en la mañana del miércoles, en el día del partido ante el Rayo Vallecano, no incluir en la convocatoria a Vinícius tras quedar anulada la tarjeta roja que recibió la pasada jornada. El técnico del Real Madrid opta por no forzar al futbolista brasileño, que no ha entrenado los dos últimos días por unas molestias de rodilla.

Tras descartar la presencia de Vinícius ante el Rayo, el Real Madrid también deja en duda su presencia el domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el encuentro ante el Sevilla. Se estudiará su evolución en los próximos días para tomar una decisión definitiva.

El Real Madrid ha logrado la victoria en todos los últimos 10 partidos disputados como local contra el Rayo Vallecano en LaLiga. Durante esta racha, han marcado un total de 40 goles a favor y solo han recibido nueve en contra. Esta serie de triunfos consecutivos en casa contra un rival actual de la competición es la segunda mejor racha activa del equipo, siendo superada solo por la racha de 14 victorias seguidas ante el Getafe.

En los últimos 22 partidos disputados en miércoles como local en LaLiga, el Real Madrid ha perdido solamente uno (17 victorias y 4 empates). La única derrota ocurrió en septiembre de 2017 por 0-1 ante el Real Betis. Por su parte, el Rayo Vallecano ha logrado únicamente una victoria en sus 17 encuentros como visitante en ese día de la competición (3 empates y 13 derrotas). Su única victoria tuvo lugar en octubre de 1996, cuando derrotaron 1-3 al Atlético de Madrid.