Vinícius Júnior, tras el encuentro previo al Mundial: "Gracias a Dios un partido más sin lesión"

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid , escribió en sus cuentas oficiales de las redes sociales tras el partido ante el Cádiz en el que fue protagonista de varios enfrentamientos, que "gracias a Dios un partido más sin lesión".

Vinícius tuvo un enfrentamiento en el túnel de vestuarios en el descanso del partido con varios jugadores del Cádiz que le criticaron, según desveló Fali en COPE, que les dijese que eran un equipo de Segunda.

"Gracias a Dios un partido más sin lesión. Nos vemos pronto madridistas", escribió Vinícius junto a un corazón blanco.

Junto a las declaraciones del brasileño, se le sumó su compatriota, con quien compartirá camerino en el Mundial de Qatar con la Selección de Brasil, Rodrygo Goes.

El delantero del Real Madrid se refirió a una jugada del juego en específico; la acción del español Fali sobre él en el minuto 28 de partido, la catalogó como “una vergüenza” y “una agresión”, ya que, aseguró el central, lo hizo “a propósito”.

“No es un incidente. Lo ha hecho a propósito. Me ha mirado y me ha dado. Es una vergüenza. Él me dice que no ha hecho nada… no sé para qué está el VAR. Es una vergüenza, una agresión. Esto no cabe en el fútbol”, dijo Rodrygo en DAZN a la vez que negó con la cabeza al ver repetida la acción.

“Fue una victoria muy importante y difícil. Pudimos haber matado el partido, pero con el gol que sufrimos la parte final fue un poco difícil; pero lo importante son los tres puntos”, analizó sobre el encuentro que acabó con victoria 2-1.

El alemán Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, también se refirió a la victoria de su equipo frente al Cádiz (2-1) postpartido, catalogándola como “un buen partido” a excepción de los “últimos diez minutos” en los que, consideró, recibieron un gol que “no era necesario”.

“Ha salido bien. Pude ayudar al equipo con ese gol y estamos feliz. Siempre cuesta ganar, pero hicimos un buen partido, menos los últimos diez minutos. Sufrimos un poco con el gol que no era necesario, pero es una victoria muy merecida”, dijo en DAZN tras el partido.

Además, Kroos comentó la cantidad de encontronazos en la primera parte con Vinícius como protagonista.

“Es normal que los rivales de defienden a su manera. Nosotros tenemos que estar tranquilos y concentrarnos en el partido. Si reaccionamos, nos metemos en su partido y es lo que ellos quieren, perdiendo tiempo con cada discusión… yo prefiero estar fuera de esto porque somos el mejor equipo”, declaró.