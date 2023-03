Vinícius: “Me dan muchas patadas porque los jugadores saben que los árbitros no pitan”

El brasileño Vinícius Junior pidió a los colegiados del fútbol español que señalen las faltas que sufre en cada partido, "saquen las tarjetas" que le muestran a él y denunció que sufre "muchas patadas que los árbitros no pitan" permitiendo a sus rivales "hacer lo que quieran".

"Yo no pido a los árbitros que me protejan, pido que piten las faltas y que saquen tarjetas a los demás como me las sacan a mí", aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu al canal DSports.

"Creo que el problema no soy yo, muchas veces cometo errores pero la mayoría de las veces los jugadores me dan muchas patadas porque saben que los árbitros no pitan y cuando no pitan saben que pueden hacer lo que quieran", añadió.

Vinícius aseguró este sábado que el Real Madrid llega con "buenas sensaciones" al duelo europeo del miércoles ante el Liverpool, después de protagonizar una remontada liguera ante el Espanyol, tras la que confesó que le "gustaría ganar los partidos más fácil".

"Siempre que se nos ponen así los partidos salimos muy fácil en casa. La verdad es que me gustaría ganar los partidos mas fácil pero tenemos que seguir trabajando y mejorando para ganar partidos esta temporada. Damos las gracias a la afición y esperamos a más el miércoles", dijo en la televisión del Real Madrid.

Vinícius describió la acción de su gol con el que logró iniciar la remontada. "Es una jugada que entreno bastante, pero en los partidos es un poco más difícil que salga porque tengo a muchos jugadores encima. Hoy ha salido bien y estoy muy feliz".

Y enfocó ya al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool. "Tenemos buenas sensaciones para el miércoles. Tenemos que defender bien y salir a ganar el partido".

"Estoy muy contento con la afición, con el míster y de jugar en el equipo más grande del mundo. Soy muy afortunado, tengo que seguir trabajando y ayudando a esas personas que me quieren mucho", sentenció.