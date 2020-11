Vinicius y su guiño a un rival: "El defensa más fuerte de España es Gerard Piqué"

El brasileño Vinicius Jr eligió a Gerard Piqué como el mejor defensor del fútbol de España, en una amplia entrevista en el canal de Youtube llamado 'Desimpedidos'.

El joven talento sudamericano también se refirió a la forma en que toma las críticas, que en equipo como Real Madrid abundan.

"Siempre pienso en lo que me dicen los que quieren mi bien, mi familia, la gente del club, compañeros que me cuidan como Marcelo y Casemiro, siempre intentan ayudarme y ponerme en el camino correcto. Son cosas propias de estar en el mayor club del mundo. Cuando perdemos hablan de nosotros y cuando ganamos es algo más difícil... No veo mucho de lo que se dice", dijo Vinicius.

Además, el brasileño confirmó que tiene una relación normal con el francés Benzema, a quien una cámara pilló hablando mal de él durante un partido del fútbol español.

"Llevo una buena relación con Benzema y con Lucas Vázquez. Con ellos hablo mucho fuera del campo. Con Modric también, me suelo sentar con él a la hora de la comida", finalizó Vinicius.

